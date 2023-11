ZAGREB - Višnja Škreblin, najstarija zagrebačka aktivistica, nasrnula je u subotu svojom hodalicom na Ivana Pernara. Isprovociralo ju je to što ju je on snimao mobitelom. Do incidenta je došlo tijekom prosvjeda protiv molitelja koji se na glavnom zagrebačkom trgu okupljaju svake prve subote u mjesecu. Par je na kraju morala razdvajati policija.