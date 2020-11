Al Kaida zaprijetila osvetom Macronu zbog uvreda proroku

<p>Džihadistička skupina Al Kaida u Islamskom Magrebu pozvala je u ponedjeljak svoje pobornike da ubiju svakoga tko uvrijedi proroka Muhameda i zaprijetila da će se osvetiti francuskom predsjedniku <strong>Emmanuelu Macronu</strong> zbog karikatura proroka. </p><p>- Ubiti onoga koji vrijeđa proroka je pravo svakog muslimana sposobnog da to napravi - napisala je Al Kaida u priopćenju reagirajući na izjave predsjednika Macrona tijekom odavanja počasti francuskom nastavniku <strong>Samuelu Patyju</strong>, dekapitiranom 16. listopada u islamističkom napadu jer je pokazivao karikature proroka na nastavi. </p><p>Macron je rekao da Francuska u ime slobode izražavanja ne odustaje od karikatura, čime je pokrenuo val kritika u muslimanskom svijetu i poziva na bojkot francuskih proizvoda.</p><p>Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su posljednjih dana protiv Francuske u nekoliko muslimanskih zemalja, od kojih 50.000 u ponedjeljak u Bangladešu, a neki prosvjednici su palili lutke s likovima predsjednika Macrona i francuske zastave. </p><p>- Bojkot je obveza, ali to nije dovoljno - napisala je Al Kaida i pozvala na "osvetu" te kao "mučenika" predstavila mladog Čečena koji se radikalizirao prije nego je ubio nastavnika Samuela Patyja.</p><p>- Nikada nećemo zaboraviti vaše okrutne postupke - poručila je skupina predsjedniku Macronu. </p><p>Predstavnici triju velikih džamija i muslimanskih federacija sastali su se u ponedjeljak u pariškoj džamiji i osudili "neopravdane pozive na bojkot francuskih proizvoda", terorizam i "sve one koji instrumentaliziraju islam u političke svrhe", u zajedničkoj deklaraciji. </p><p>- Postoje trenuci kada moramo biti solidarni s našom zemljom koja je tjednima na meti neopravdanih napada - napisali su potpisnici izjave i podsjetili da francuski zakon daje veliki prostor slobodi izražavanja.</p><p>Izjavu su potpisali predstavnici Velike džamije Pariza (GMP), Velike džamije Lyona, Velike džamije Saint-Denis de La Réuniona, Francuskog vijeća muslimana, Francuskog saveza afričkih islamskih udruga Antila i Komora i Koordinacije muslimanskih udruga Pariza. </p>