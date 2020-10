\u00a0

\u0414\u0430 \u043e\u0431\u0435\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442 \u0412\u0441\u0435\u0432\u044b\u0448\u043d\u0438\u0439 \u043b\u0438\u0446\u043e \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0442\u0432\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043b\u043e\u0437\u0443\u043d\u0433\u043e\u043c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u044b \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u043e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043c\u0443\u0441\u0443\u043b\u044c\u043c\u0430\u043d. \u0414\u0430 \u0443\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442 \u0438\u0445 \u0412\u0441\u0435\u0432\u044b\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438, \u0438 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439. \u0410\u043b\u043b\u0430\u0445 \u0441\u043a\u043e\u0440 \u0432 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u0435 \u0438 \u0432\u044b \u044d\u0442\u043e \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u0442\u0435. \u041c\u044b - \u043c\u0443\u0441\u0443\u043b\u044c\u043c\u0430\u043d\u0435, \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u041f\u0440\u043e\u0440\u043e\u043a\u0430 \u041c\u0443\u0445\u0430\u043c\u043c\u0430\u0434\u0430 (\u0434\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0442 \u0435\u0433\u043e \u0410\u043b\u043b\u0430\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442) \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0435\u0439, \u043e\u0442\u0446\u043e\u0432, \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439, \u0436\u0451\u043d \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0443 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439. \u041f\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u043c\u043d\u0435, \u044d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043c \u0432\u044b\u0439\u0434\u0443\u0442 \u0431\u043e\u043a\u043e\u043c, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430 \u0411\u043e\u0433\u043e\u0431\u043e\u044f\u0437\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438. - \u200e\u0642\u0628\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648\u062c\u0647 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0623\u0628\u062a\u0631 \u0648\u062c\u0645\u064a\u0639 \u062a\u0628\u0639\u0647\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u064a\u0624\u0630\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0634\u0639\u0648\u0631 \u0623\u0643\u062b\u0631 \u0645\u0646 \u0646\u0635\u0641 \u0645\u0644\u064a\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0644\u0645 \u062a\u062d\u062a \u0642\u0646\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0631\u064a\u0629 \u200e\u0623\u0630\u0644\u0647\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062f\u0646\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u0622\u062e\u0631\u0629 \u0625\u0646 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u0631\u064a\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0633\u0627\u0628 \u200e\u0646\u062d\u0646 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0648\u0646 \u0646\u062d\u0628 \u0631\u0633\u0648\u0644\u0646\u0627 \u0648\u0646\u0628\u064a\u0646\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0635\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u064a\u0647 \u0648\u0633\u0644\u0645 \u0623\u0643\u062b\u0631 \u0645\u0646 \u0623\u0645\u0647\u0627\u062a\u0646\u0627 \u0648\u0622\u0628\u0627\u0626\u0646\u0627 \u0648\u0623\u0628\u0646\u0627\u0626\u0646\u0627 \u0648\u0623\u0632\u0648\u0627\u062c\u0646\u0627 \u0648\u0645\u0646 \u062c\u0645\u064a\u0639 \u062e\u0644\u0642 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0648\u062a\u0639\u0627\u0644\u0649 \u200e\u0635\u062f\u0651\u0642\u0648\u0646\u064a \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0627\u0633\u062a\u0641\u0632\u0627\u0632\u0627\u062a \u0633\u0648\u0641 \u062a\u062e\u0631\u062c \u0645\u0646 \u0623\u0639\u0646\u0627\u0642\u0647\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0639\u0627\u0642\u0628\u0629 \u0644\u0644\u0645\u062a\u0642\u064a\u0646 - Holy Quran 33:57 ------------------ \u0625\u0650\u0646\u0651\u064e \u0627\u0644\u0651\u064e\u0630\u0650\u064a\u0646\u064e \u064a\u064f\u0624\u0652\u0630\u064f\u0648\u0646\u064e \u0627\u0644\u0644\u0651\u064e\u0647\u064e \u0648\u064e\u0631\u064e\u0633\u064f\u0648\u0644\u064e\u0647\u064f \u0644\u064e\u0639\u064e\u0646\u064e\u0647\u064f\u0645\u064f \u0627\u0644\u0644\u0651\u064e\u0647\u064f \u0641\u0650\u064a \u0627\u0644\u062f\u0651\u064f\u0646\u0652\u064a\u064e\u0627 \u0648\u064e\u0627\u0644\u0652\u0622\u062e\u0650\u0631\u064e\u0629\u0650 \u0648\u064e\u0623\u064e\u0639\u064e\u062f\u0651\u064e \u0644\u064e\u0647\u064f\u0645\u0652 \u0639\u064e\u0630\u064e\u0627\u0628\u064b\u0627 \u0645\u0651\u064f\u0647\u0650\u064a\u0646\u064b\u0627 \u0412\u043e\u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0443, \u0442\u0435\u0445, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0410\u043b\u043b\u0430\u0445\u0430 \u0438 \u0415\u0433\u043e \u041f\u043e\u0441\u043b\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430, \u0410\u043b\u043b\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u043a\u043b\u044f\u043b \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0438 \u0432 \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u0438 \u0443\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u043b \u0438\u043c \u0443\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f.





Oct 30, 2020