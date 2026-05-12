ANDRIJ JERMAK

'Al se pere lova u Ukrajini' Bivšeg savjetnika Zelenskog osumnjičili za veliku korupciju

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Gleb Garanich

Jermaka su mnogi smatrali drugom najmoćnijom osobom u Ukrajini nakon Zelenskog, s golemim utjecajem na velik dio ukrajinske politike

Ukrajinske vlasti osumnjičile su Andrija Jermaka u velikoj istrazi o korupciji, što je potez koji će vjerojatno pojačati pritisak na ured predsjednika u osjetljivom trenutku rata s Rusijom.

Bivši šefa kabineta Volodimira Zelenskog tereti se za sudjelovanje u kriminalnoj skupini koja je oprala oko 10,5 milijuna dolara kroz elitno stambeno naselje izvan Kijeva, piše Guardian.

FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy amnd Head of Presidential Office Yermak in Kyiv
Govoreći za ukrajinski medij Radio Liberty, on je zanijekao posjedovanje nekretnina u tom naselju, ali nije davao daljnje komentare. Slučaj je dio šire istrage o korupciji na visokoj razini koja je prvi put razotkrivena prošlog studenog, kada je bivši poslovni partner Zelenskog optužen za vođenje sheme podmićivanja vrijedne 100 milijuna dolara u državnoj agenciji za atomsku energiju.

Bivši potpredsjednik vlade i bliski suradnik Zelenskog također je optužen u sklopu ove istrage.

Savjetnik Zelenskog za komunikacije, Dmitro Litvin, rekao je novinarima da je prerano komentirati sumnje protiv Jermaka jer su proceduralne radnje još uvijek u tijeku.

Jermaka su mnogi smatrali drugom najmoćnijom osobom u Ukrajini nakon Zelenskog, s golemim utjecajem na velik dio ukrajinske politike unatoč tome što je obnašao neizbornu funkciju.

Bivši filmski producent i odvjetnik u industriji zabave često se pojavljivao uz predsjednika na javnim događanjima, a bio je i glavni pregovarač Kijeva u mirovnim pregovorima s Rusijom uz potporu SAD-a.

Njegova ostavka prošle godine uslijedila je usred šire rekonstrukcije vlade čiji je cilj bio vraćanje povjerenja u ured predsjednika, koji je bio pod sjenom optužbi za pretjeranu centralizaciju moći.

