POSREDUJE SAD

KRHKO PRIMIRJE Ukrajina i Rusija nastavljaju sa napadima

Piše HINA,
Foto: Nina Liashonok

Iako je na snazi trodnevni prekid vatre dogovoren uz posredovanje SAD-a, obje strane prijavljuju napade dronovima, granatiranja i brojne sukobe na bojištu.

Unatoč trodnevnom prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, koji je prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa dogovoren uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država od 9. do 11. svibnja, borbe na terenu nisu jenjale, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora. Ukrajinski dužnosnici izvijestili su o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Prema jutarnjem izvješću Glavnog stožera ukrajinske vojske, zabilježeno je ukupno 147 borbenih kontakata.

Najteže posljedice zabilježene su u nekoliko ukrajinskih regija. U Zaporiškoj oblasti poginula je jedna osoba, a tri su ozlijeđene u ruskim napadima, izvijestio je guverner Ivan Derovo. U Harkivskoj oblasti osam osoba, među kojima i dvoje djece, ranjeno je u napadu dronom na regionalni glavni grad i okolna naselja, dok je u Hersonskoj oblasti sedmero ljudi, uključujući jedno dijete, ozlijeđeno u granatiranju i napadima dronovima. U Dnjipropetrovskoj oblasti ozlijeđeno je dijete, a oštećena je i infrastruktura.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je Rusija tijekom noći lansirala 27 dalekometnih dronova, što je manje nego inače, te da ih je protuzračna obrana sve uspješno oborila.

S druge strane, rusko Ministarstvo obrane tvrdi da Ukrajina također krši dogovoreni prekid vatre. Prema njihovim navodima, tijekom protekla 24 sata oboreno je 57 ukrajinskih dronova, a ukrajinske snage izvele su niz napada dronovima i topništvom na ruske položaje. Moskva ističe da njezine snage poštuju primirje, ali da su na ukrajinske akcije odgovorile „istom mjerom“, koristeći raketne sustave i minobacače.

Iako su obje strane ranije ovog tjedna zasebno najavile prekide vatre, koji su trebali stupiti na snagu u srijedu i petak, ubrzo su uslijedile međusobne optužbe za njihovo kršenje. Primirje bi, prema ranijim najavama, trebalo uključivati i razmjenu 1.000 ratnih zarobljenika sa svake strane.

Reuters navodi da nije mogao neovisno potvrditi izvješća s bojišta, dok širi diplomatski napori za okončanje rata, koji traje već četiri godine, i dalje stagniraju.

