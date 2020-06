Aladrović: Nećemo krahirati, ima 19 tisuća više zaposlenih

Mladen Novosel inzistirao je na strožoj kontroli kriterija za dodjelu mjera, a Davor Majetić iz Udruge poslodavaca stavljao je naglasak na manje poreznih opterećenja za poslodavce

<p>Ne, nećemo krahirati, rekao je ministar rada <strong>Josip Aladrović</strong> u <a href="https://vijesti.hrt.hr/625322/otvoreno-ocekuje-li-hrvatsku-val-nezaposlenosti">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a>.</p><p>Iako Hrvatska ima 43 tisuće nezaposlenih više u odnosu na lipanj prošle godine, ministar rada i dalje je zadržao određenu dozu optimizma.</p><p>- Svaka država je tražila neki svoj modalitet borbe s koronakrizom, borbe na tržištu rada i borbe na očuvanju ekonomije u cijelosti, s posljedicom na tržištu rada odnosno očuvanja radnih mjesta. Mi smo odreagirali vrlo brzo, ažurno i kvalitetno. Ono što nas zadovoljava u ovoj krizi je što od početka petog mjeseca imamo pozitivne pokazatelje na strani zaposlenosti. U mjesec i pol dana povećali smo broj zaposlenih za oko 19.000. Očito gospodarstvenici i poduzetnici osjete da se poslovna aktivnost događa.</p><p>- Mjesec dana nakon krize teško je reći tko će biti pobjednik, tko gubitnik nakon korone, možda će biti i drugog vala - rekao je <strong>Davor Majetić</strong> iz Hrvatske udruge poslodavaca.</p><p>- Inzistirao bih i uz skraćeni radni tjedan i na većem nadzoru i na kvalitetnijim kriterijima za mjere. Jesmo li mogli tih devet milijardi za mjere sačuvanja radnih mjesta puno bolje iskoristiti, ako toliki broj ljudi nije uopće trebao dobiti mjere - zapitao se <strong>Mladen Novosel</strong>, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske pa upitao, ako se osam ili devet milijardi potrošilo na subvencioniranje plaća za vrijeme ove krize, zašto se ranije nije mogla potrošiti milijarda za subvencioniranje povećanja minimalne plaće.</p><p>- Niti smo dobili konkretne parametre što se to pogriješilo, niti konkretno viđenje što bi se učinilo - rekao je Aladrović.</p><p>- Radili smo analize, tek petina ljudi je otišlo iz Hrvatske zbog plaće, drugi su otišli iz drugih razloga. HUP zadnje tri godine govori isključivo o povećanju plaća, svuda u svijetu svih poslodavaca su ljudi i nama je čitav fokus sa svim vladama pa i ovom razgovarati o strukturnim reformama koje će smanjiti troškove svim poslodavcima - objasnio je Majetić i rekao kako se male i srednje plaće trebaju povećati, ali kako je za to potrebno smanjiti troškove poslodavcima.</p><p>- Uvjeravam vas, ove mjere su išle radnicima, poslodavci u koroni i sada ne zarađuju, mi pokušavamo preživjeti - poručio je Majetić Novoselu.</p><p>- Imamo dvije vrste problema, tako da ne budemo u zabludi. Ako BDP pada 10 posto, to je 40 milijardi manje, to je veliki problem. Mi doista moramo razmišljati što ćemo napraviti kratkoročno na saniranju tog velikog problema. Mi smo kao stranka predložili da se prolongiraju najmanje godinu dana neke mjere poput moratorija na kreditne obveze, ali ne na način da pri nastavku plaćanja imaš veće troškove. Predložili smo nultu stopu poreza za reinvestiranu dobit, porezne olakšice - rekao je <strong>Davorko Vidović</strong> iz Restart koalicije za <a href="https://vijesti.hrt.hr/625322/otvoreno-ocekuje-li-hrvatsku-val-nezaposlenosti">HRT</a>.</p><p>Ministar rada ubrzo je prokomentirao i 10 milijardi eura koje bi Hrvatska trebala dobiti iz europskog fonda za oporavak:</p><p>- Mi smo vidjeli koje su ranjive grane. Ne bih se složio s Novoselom da su se gradili hoteli i da je to loše, loše je to što smo neke druge grane nismo razvijali pa bi udio turizma u BDP-u bio manji. One druge industrije koje su se pokazale otpornima na krizu, imamo tu IT, prerađivačku, prehrambenu i druge... Te industrije moramo razvijati. I druge zemlje će dobiti te iznose, to što ćemo mi dobiti nešto novca, ne znači odmah da ćemo postati konkurentni. Odluka u što ćemo investirati taj novac je ključna u stvaranju buduće konkurentnosti. </p><p> </p>