Aladrović tvrdi: Nezaposleni bi mogli raditi u poljoprivredi

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović kazao je u razgovoru za Večernji list da je u Hrvatskoj 17.000 više nezaposleni te da bi neki od njih mogli raditi i u poljoprivredi.

Vlada je dosad jasno pokazala da je jedan od ključnih ciljeva očuvanje radnih mjesta i pomoć gospodarstvu koje se našlo u nezavidnom položaju uzrokovanom epidemijom koronavirusom, kazao je ministar podsjećajući na donesene Vladine mjere.

Poduzetnicima je poručio da su osigurali dovoljno sredstava za korištenje potpore i da će svi prijavljeni kojima je poslovanje pogođeno utjecajem koronavirusa, potporu dobiti. "Zahtjevi se rješavaju brzo, a isplate su počele još prošli tjedan", kazao je Aladrović, dodajući da je cijeli posao od osmišljavanja mjere do realizacije i isplate, efikasno obavljen jer su pravodobno prepoznate potrebe poslodavaca.

"Dodatni je izazov i zdravstveni aspekt krize u kojem je ključno voditi računa o zdravlju korisnika, ali i zaposlenika HZZ-a. Stoga je težište realizacije projekta bilo upravo na razvoju online aplikacije, koju od utorka nadograđujemo da do 17. travnja bude još bolja i funkcionalnija i, naravno, potpuno spremna za drugi krug isplate potpora".

U idućoj fazi, rekao je Aladrović, zahtjeve će biti moguće podnositi isključivo online, što će nam omogućiti bolju kontrolu i brzinu obrade, a korisnicima potpore omogućiti da elektronički nadopune zahtjeve i dostave dodatnu dokumentaciju.

Kazao je i da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i HZZ surađuju sa svim relevantnim institucijama s kojima razmjenjuju podatke, a eventualne manipulacije i zloporabe ćemo uz pomoć Državnog inspektorata znati adekvatno sankcionirati.

"Od sindikata očekujemo partnerski odnos i molimo ih da dostave konkretne podatke o malverzacijama ili nepravilnostima imaju li ih, a mi ćemo promptno reagirati", ustvrdio je Aladrović.

Kazao je da je još prerano govoriti u kojem će smjeru ići razgovori s predstavnicima sindikata u javnom i državnom sektoru, ali da će prije donošenja i primjene biti usuglašene sa socijalnim partnerima.

Ocijenio je da je tržište rada najbolji pokazatelj uspješnosti i pravodobnosti mjere za očuvanje radnih mjesta jer su podaci, premda pokazuju pad, daleko od pesimističnih predviđanja kakva su se pojavljivala u medijskom prostoru.

"Od 16. ožujka do danas broj evidentiranih nezaposlenih osoba prema evidenciji HZZ-a porastao je za 17 tisuća odnosno za 12,8 posto, što sigurno nije zanemariv broj, ali ipak ne možemo govoriti o desecima tisuća nezaposlenih kao što neki spominju".

Na pitanje hoće li država tražiti od radnika koji primaju potporu za čuvanje zaposlenosti tražiti da se uključe u neki oblik javnih radova ili se sezonski zaposle u poljoprivredi ministar je kazao da ti prijedlozi za sada nisu formalizirani nego su više predstavljeni kao razmjena mišljenja.

"No ako govorimo o angažmanu nezaposlenih radnika u poljoprivredi, za to ne vidim problem i to sada rade službe za posredovanje pri zapošljavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje", zaključio je Aladrović.

U Vladi preciziraju mjere za smanjenje plaća u javnom sektoru

U Vladi će se danas precizirati set mjera usmjerenih prema smanjenju proračunskih izdataka u državnom i javnom sektoru koji idu na plaće i druga primanja zaposlenih, piše u utorak Jutarnji list.

Na prošlotjednom neformalnom sastanku Gospodarsko socijalnog vijeća (GSV) premijer Andrej Plenković pozvao je sindikate i poslodavce na solidarnost u krizi u koju smo ušli zbog pandemije koronavirusa, navodi dnevnik.

Govori se o smanjenju plaća državnim službenicima i namještenicima koje bi mogle ići do 20 posto, neisplati dodataka na plaće koje su prosvjetni djelatnici izborili u štrajku, ali i rezanju plaća dužnosnicima na nacionalnoj i lokalnim razinama.

Govori se i o tome da bi službe koje su na prvoj crti obrane od koronavirusa, a riječ je o zdravstvenim djelatnicima, policiji, vatrogascima, bile izuzete iz rezanja prihoda. No, kome bi se, i u kojim iznosima, trebalo rezati, definirat će se danas na sastanku ministra financija Zdravka Marića, gospodarstva Darka Horvata, rada Josipa Aladrovića, uprave Ivana Malenice te još nekih s premijerom Andrejem Plenkovićem i predstojnikom Ureda predsjednika Vlade, Zvonimirom Frkom Petešićem.

Na prošlotjednom sastanku GSV-a pokazalo se da neće biti lako dogovoriti se sa sindikatima, no u Vladi kažu da će učiniti sve kako bi se sporazumno išlo u rezanja.

Ona su nužna zbog smanjenja proračunskih prihoda uvjetovanih padom gospodarskih aktivnosti i propasti turističke sezone koja čini oko 18 posto BDP-a te istodobnim izdacima za održavanje realnog sektora na životu, donosi Jutarnji list.