Aladrović: 'Veći dio naknada se odnosi na zaposlene u turizmu'

Ministar rada Josip Aladrović izjavio je u četvrtak kako je Vladinu mjeru za očuvanje radnih mjesta za ožujak zatražilo 69 tisuća poslodavaca za 410.000 radnika, a prve naknade bit će isplaćene do Uskrsa.

Riječ je o mjeri u kojoj država umjesto poslodavca isplaćuje plaću radnicima, a ta je naknada za ožujak iznosila 3.250 kuna, no Vlada ju je danas digla na 4.000 kuna.

- U ovom trenutku govorimo o 410.000 radnika koji su se prijavili kroz 69.000 poslodavaca. Govorimo o mjeri za ožujak. To je unutar naših projekcija, koje su govorile o brojci između 400 i 500 tisuća radnika. Očekujemo da ćemo se tu negdje i zadržati za mjesec ožujak - rekao je Aladrović.

Izvijestio je da je 80 posto zahtjeva za tom naknadom stiglo online putem, dodavši da je rok za isplatu naknada za ožujak ,do 15. travnja.

Foto: Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Ministar se nada da će se do tog roka i isplatiti novac, a istaknuo je da su prvi iznosi već poslani poslodavcima.

- U ovom trenutku nešto više od 410 milijuna kuna, dakle oko 120 do 130 tisuća radnika je pokriveno s tim - rekao je Aladrović, dodavši da je cilj da se do Uskrsa isplate sve naknade.

- Imamo prostor do 15. travnja i naravno da ćemo se potruditi to ispuniti do Uskrsa - poručio je.

Objasnio je da se velik dio tih naknada odnosi i na radnike zaposlene u turizmu, jer je turizam i najviše trenutačno pogođen korona krizom.

- Mnoge turističke i ugostiteljske tvrtke su se prijavile na ovu mjeru i naravno da ćemo im svima pokušati pomoći - rekao je ministar Aladrović.