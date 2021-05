U sklopu poziva 'Zaželi', ministar rada Josip Aladrović u ponedjeljak je u Šibeniku u centru ABC uručio devet ugovora vrijednih 12,5 milijuna kuna, kojima se omogućava zapošljavanje teže zapošljivih žena i žena koje skrbe o starijima na području Šibensko-kninske županije.

"Danas tu potpisujemo devet ugovora s općinama, gradovima i udrugama, što je otprilike 12,5 milijuna kuna, koje se na taj način investiraju u radna mjesta i socijalnu uključenost. Dakle, u zapošljavanje teško zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih žena, kao i poboljšanja sustava socijalne skrbi za naše starije građane. Kroz ovaj projekt 'Zaželi' smo i ranije u Šibensko-kninskoj županiji financirali više od 500 takvih radnih mjesta, a oko 3000 starijih osoba je na taj način dobilo skrb", izjavio je ministar Aladrović.

Dodao je kako su u Šibeniku i zbog potpisivanja ugovora, ali i zbog podrške HDZ-ovim kandidatima Goranu Pauku i Željku Buriću u drugom krugu izbora za šibensko-kninskog župana i šibenskog gradonačelnika.

Župan Goran Pauk pohvalio je program 'Zaželi' za zapošljavanje žena, i to onih, rekao je, u svojim najboljim godinama u dobi preko 50 godina, ali koje nateže pronalaze posao.

To im se omogućuje kroz ovaj projekt, u kojeg je u našu županiju ušlo oko 110 milijuna kuna, dodao je Pauk. Naglasio je kako ti projekti puno znače za stanovništvo, pogotovo u ruralnim krajevima, i najavio da će se s njima nastaviti.

Aktualni šibenski gradonačelnik koji se u drugom krugu izbora bori za još jedan mandat, Željko Burić, najavio je i otvaranje nove zgrade Centra za socijalnu skrb u Šibeniku.

"Poziv 'Zaželi' gledam s aspekta deinstitucionalizacije boravka starijih i nemoćnih u domovima. Treba starije i nemoćne što duže zadržati u vlastitom domu, koliko god je to moguće, jer to je najkvalitetniji smještaj. To je politika koju će Grad Šibenik podržavati i za koju imamo partnera u Ministarstvu", rekao je Burić. Dodao je kako najavljuje da Grad Šibenik daruje cijelu upravnu zgradu nekadašnjeg TEF-a u potpunosti Centru za socijalnu skrb.

Tako će naš centar konačno djelovati na jednom jedinom mjestu, a ne kao dosad na više lokacija po gradu, rekao je Burić.