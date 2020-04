Vlada daje 4000 kn po radniku, tvrtke biraju kad će platiti PDV

Sada će tvrtke moći zadržati radnike i nadati se da će i dalje normalno poslovati kada za koji mjesec ova kriza prođe. Nadam se da neće previše izbirokratizirati i da će uskoro sjeći i parafiskalne namete jer to još nedostaje u ovom paketu mjera.

Kaže nam to Petar Šimić, vlasnik prijevozničke tvrtke Primaco koja zapošljava 140 radnika i predsjednik HUP-ove udruge malih i srednjih poduzetnika. Kaže da će on Vladinu pomoć od 4000 kuna po radniku iskoristiti, ali će na to dodatni razliku do punih plaća.

- Povećanjem naknade i pomoći za doprinose je postignuto da je i radniku i poslodavcu bolje zadržati radnika nego da ide na burzu rada - kaže Šimić.

Vlada je jučer usvojila taj novi paket mjera, a trebao bi stupiti na snagu već sljedeći tjedan. Ali uz pomoć gospodarstvu je planirala i rigoroznu štednju koja uključuje i smanjivanje plaća državnom i javnom sektoru. I to već ovaj mjesec, što je naišlo na negodovanje sindikata. Najvažnija novina novog paketa je podizanje naknade koje poduzetnici dobivaju po radniku s 3250 na 4000 kuna, te otpis poreza i doprinosa. Dok pravo na direktnu pomoć imaju svi koji su zatvoreni ili imaju pad prihoda, otkazivanje narudžbi i teškoće u nabavi, otpis nije planiran za sve.

Zdravko Marić: Isplatite pune plaće

Doprinose i poreze ne moraju platiti oni koji su zatvoreni i ne posluju, te oni koji ostvaruju do 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje, a promet im je pao iznad 50 posto. Država će pokriti doprinose za njihove radnike umjesto njih u visini 1825 kuna. To je potvrdio ministar financija Zdravko Marić i tako ispravio svog šefa Andreja Plenkovića koji je najavio u srijedu pokrivanje doprinosa do 1460 kuna. Ako su imali između 20 i 50 posto pada onda imaju odgodu, dok oni veliki, iznad 7,5 milijuna kuna plaćaju doprinose i porez proporcionalno padu prometa. Ako im je pad prometa 65 posto, platit će 35 posto davanja državi za plaće.

- Ova pomoć od 4000 kuna nije plaća. Pozivam sve poslodavce da radnicima isplate razliku do punih plaća radnika - rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I gradovi moraju štedjeti

Tko želi, može plaćati i PDV državi tek kada naplati račune. Tu su i nove linije kredita za obrtna sredstva, ali i za ulaganja u ruralnim područjima. Niske kamate ionako padaju, pa će biti od 0,1 do 0,5 posto uz poček plaćanja prve rate kredita, najavio je ministar gospodarstva Darko Horvat. Za turizam se sprema direktna pomoć od 600 milijuna kuna, najavio je ministar Gari Capelli. A turistički sektor se oslobađa i plaćanja niza pristojbi i naknada. Preko 66.000 tvrtki je već zatražilo pomoć za plaće, a preko 62.000 odgode plaćanja. Cijeli paket trebao bi biti usvojen sljedeći tjedan. Premijer Andrej Plenković je pozvao građane da imaju povjerenja u državne institucije u borbi sa zarazom korona virusom. - Prilagođavamo se na “novo normalno”. Borimo se zarazom i imamo manje oboljelih nego i neke puno razvijenije zemlje. Ovim paketom mjera želimo poslati i nedvosmislenu poruku: Vlada će stati iza hrvatskog radnika i gospodarstva što više i što brže može - poručio je premijer. Ali onda je najavio i mjere štednje.

- Moramo to iznijeti solidarno i to će zahtijevati određeno odricanje od svih - poručio je Plenković. Vlada inače dosad niti jednom riječju nije spomenula da bi mogla barem smanjiti plaće saborskih zastupnika ili drugih dužnosnika. Ali zato ide u rezanje plaća i javnim i državnim službama.

- Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaća državnih službenika, namještenika i zaposlenih u javnim službama. Pokrenut će se pregovori i o isplati određenih prava ugovorenim kolektivnim ugovorima, tre prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na plaću - stoji u jednoj od točaka zaključaka Vlade. Nitko u Vladi zasad ne otkriva koje su početne pozicije Vlade za pregovore, ali jasno je da kreću u smanjivanje plaća, a kao što je vidljivo, na stolu je i osnovica, ali i dodaci i koeficijenti.

Mirovine su sigurne

Nadalje, u odluci se nalaže svim ministarstvima, državnim tijelima, ali i izvanproračunskim korisnicima poput Zavoda za mirovinsko, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša, HŽ infrastrukture i sl. da odmah moraju obustaviti svu javnu nabavu koju su pokrenuli. Ne smiju pokrenuti niti nove nabave. I moraju trošiti samo na “neophodno obavljanje osnovnih poslova”. - Zabranjeno je novo zapošljavanje, te prijem službenika i namještenika bez obzira na izvore financiranja. Zabranjuje se i sklapanje ugovora o djelu - stoji u odluci.

Ministar Marić je rekao da neće biti smanjivane mirovine. Ali to znači da neće biti dirane niti one povlaštene. Nitko od njih više ne smije dati niti donaciju višu od 10.000 kuna, a da ne pita ministra financija Zdravka Marića. Ministarstvo državne imovine će napraviti i smjernice i očekuju se rigorozne uštede također i u svim državnim poduzećima. Od zabrane zapošljavanja su izuzete samo ustanove u zdravstvu. Svi ostali, ako baš silno tvrde da žele nekoga zaposliti, moraju to obrazložiti i eventualno zaposliti tek uz suglasnost Zdravka Marića. Što se tiče javne nabave, od zabrane je izuzeto sve što je potrebno u borbi protiv epidemije korona virusa ili za sanaciju štete od potres.

Zanimljiva je i točka zaključka koja kaže da se od 556 gradova, općina i županija u Hrvatskoj očekuje da “na odgovarajući način prevedu utvrđene aktivnosti i mjere”. To znači da se i oni svega navedenog trebaju pridržavati.

Otpala nabava aviona

Ali ne moraju jer im po sadašnjim zakonima to ne može narediti Vlada. Ali kako saznajemo, postoji opcija i promjena zakonodavnog okvira kako bi im se to moglo narediti i zabraniti primjerice da netko i sada kupuje skupe automobile, troši na gradnju fontana ili na sličan način koji je potpuno neprimjeren krizi.

Ono što je sigurno, Vlada neće kupiti novu eskadrilu aviona, potvrdio je ministar obrane Damir Krstičević. Ministrica demografije Vesna Bedeković poručila je kako se u njezinu ministarstvu intenzivno radi na rezanju svih redovitih troškova i budućih investicija. - Novac usmjeravamo na socijalne naknade u sustavu socijalne skrbi jer u fokusu imamo građane koji su najpotrebitiji - istaknula je. Ministar branitelja Tomo Medved najavio je uštede od 30 milijuna kuna, Tomislav Ćorić do 65 milijuna, ministar gospodarstva Darko Horvat barem 39 milijuna kuna, a i drugi najavljuju štednju.

Ali sa sindikatima ih čekaju teški pregovori. Lani su učitelji izborili povećanje plaća štrajkom, kao i zdravstveni djelatnici. Vilim Ribić, čelnik Matice sindikata već je poručio da ne treba rezati plaće i da država previše pomaže poduzetnicima. Krešimir Sever iz NHS-a kaže da je nezadovoljan što ih Vlada nije konzultirala oko mjera.

Sever: Samo mi režemo

- Sindikati nisu ni kratkovidni ni tvrdoglavi, ali jedino Hrvatska u cijeloj Europi najavljuje rezanje plaća u javnoj i državnoj službi. Time će još srušiti kupovnu moć. Vlada nepotrebno radi podjele između privatnog i javnog sektora - kaže Sever.

Deset novih mjera iz drugog paketa za borbu protiv zaraze

Pomoći su konkretnije i uslišani su zahtjevi poduzetnika oko otpisa poreza i davanja, ali su još uspjeli ostati netaknuti silni parafiskalni nameti...