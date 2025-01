Alarm za građane: Neće biti Klavocina, ali i lijekova za srce

Farmaceutske kompanije prijavile su novu nestašicu poznatih lijekova na hrvatskom tržištu. Nekih neće biti čak do listopada. Prema pisanju portala Danica, Bayer je prijavio nestašicu antipiretika i analgetika Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg šumeće tablete, djelatnih tvari acetilsalicilatna i askorbatna kiselina. Razlozi nestašice povezani su s proizvodnjom, a lijeka neće biti od 15. veljače do početka travnja.

Pliva je prijavila nestašicu Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju, djelatne tvari amoksicilinnatrij i kalijev klavulanat. Razlozi su također vezani za proizvodnju, a neće ga biti do 30. rujna. Podravkina farmaceutska tvrtka Belupo prijavljuje nestašicu lijeka Bisobel 2,5 mg tablete, djelatne tvari bisoprololfumarat (lijek za srce, tzv. beta blokator). Zbog komercijalnih razloga neće ga biti do početka travnja.

Uz to, u ljekarnama u Hrvatskoj vlada nestašica fiziološke otopine u pakiranju od 500 mililitara, koju građani kupuju za ispiranje nosa u prehladi, gripi ili koroni, no ona služi i za infuziju, nadoknadu elektrolita, za ispiranje rana ili kontaktnih leća, čišćenje mjehura, katetera, za injektiranje lijekova kroz vene, odnosno za intravensku infuziju, kao "nosač lijekova" te slično.

U velikoj mjeri je roditelji koriste za ispiranje nosa djeci koja su prehlađena, imaju gripu ili neku drugu respiratornu bolest, ali i zdravim bebama, da ne bi došlo do začepljenja nosića. Fiziološka se iz boce uzima na špricu i kapa u nos.

Kako za 24sata kaže predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, Ana Soldo, mag. pharm., dostupnost fiziološke otopine od 500 mililitara u ljekarnama je ograničena, iz veledrogerija im dolaze tek manje količine. Zbog čega je nastala nestašica, nije poznato, neslužbeno se od upućenih na tržištu može čuti kako kod nas postoje tri-četiri proizvođača, no općenito je cijela Europa u problemu jer SAD iz nekog razloga kupuje velike količine. Ono što se kod nas proizvede u najvećoj mjeri ide u bolnice jer je to, u osnovi, bolnički pripravak.