'Vlasnik Doma je po cijele dane kockao. Žicao je novac, s troje djece i ženom se čak uselio tu'

Korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Eddy iz Rupe, nadomak Rijeke, u srijedu su se našli, u najmanju ruku, iznenađeni i preplašeni kad su se ujutro probudili i shvatili da su cijelu noć proveli zaključani u hladnom domu bez grijanja, ali i bez nadzora.

Naime, deset uglavnom nepokretnih starijih osoba uočili su da nema djelatnika koji bi im dali doručak i lijekove. U panici su nazvali najmilije i ubrzo se naseljem pročula vijest kako je vlasnik noć prije zaključao vrata i netragom nestao.

- Dobio sam poziv člana obitelji jednog korisnika koji mi je rekao da je od vlasnika dobio poruku da je morao hitno napustiti Rijeku i otići u Bosnu. Da je po putu imao prometnu nesreću i da su korisnici ostali sami. Ostao sam u šoku i odmah nazvao vlasnika, no javljala se sekretarica da se broj ne koristi. Hitno sam se uputio u Dom, gdje sam zatekao vatrogasce, socijalnu službu, policiju i ljude u suzama. Nitko nije mogao vjerovati što se događa - rekao nam je vidno potreseni sin majke smještene u domu.

Da nešto nije u redu posumnjao je oko Nove godine, kad je od vlasnika počeo dobivati poruke, tj. zamolbe za prijevremene uplate.

'Spuštao je cijenu'

- Prvo se javio da mu je srndać naletio na auto koji mora hitno popraviti te da će mi mjesečni najam od ugovorenih 1200 eura smanjiti na 900 ako mu mogu pomoći i uplatiti novce prije vremena. Pristao sam i uplatio mu tri mjeseca unaprijed. Onda se javio opet s pričom da mu žena ima zdravstvenih problema te ponovno zamolio za prijevremenu uplatu, a zauzvrat će mi smanjiti najam na 750 eura. Rekao sam da sam sve uredno platio i da ne mogu opet platiti unaprijed, ali ću javiti ako se što promijeni. On se ispričao, ali i opet nazvao nekoliko dana kasnije i molio da mu platim najam do svibnja te najavio zatvaranje doma u srpnju. To mi je sve bilo čudno pa sam zatražio razgovor uživo, no kad sam došao do Doma, zatekao sam nenajavljenu inspekciju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koja je navodno 'češljala' rad doma. Tad mi je rekao da ne može trenutačno razgovarati. Kasnije sam saznao da je istim ili sličnim porukama 'bombardirao' i ostale članove obitelji korisnika, od kojih je također stalno 'žicao' novce, pogotovo zadnjih mjesec dana, te spuštao cijenu, čak i na 600 eura. Bilo je tu svakakvih izgovora, od toga da mu je žena imala moždani udar, iako je nekoliko dana kasnije viđena kako cijepa drva, pa do toga da je imao smrtni slučaj - kaže očajan sin dodajući kako mu je majka rekla da tijekom inspekcije nije mogla reći svoje pravo mišljenje.

- Rekla je da su inspektori u obilasku doma sa suprugom vlasnika došli i do nje te je ispitivali kako joj je u Domu. Kad se požalila da prozori nisu baš najbolji i da kroz njih struji hladan zrak, vlasnica ju je ušuškala i rekla: 'Ali gospođo, pa vi ste nama rekli da vam je ovdje sve dobro, zar ne?'. Rekla je kako je imala dojam da ne smije reći svoje mišljenje, nego ono koje joj je nametnuto - kroz suze nam priča uzrujani sin.

Dobili smo odgovor od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kako je prošao inspekcijski nadzor dva dana prije bijega vlasnika.

Živio i sam u Domu

- Tijekom inspekcijskih nadzora utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na prostorne uvjete u Domu (nije imao provedenu vatrodojavu, prostorije u kojima nisu boravili korisnici bile su neodržavane, u nekim prostorijama bila je vlaga...). Nepravilnosti su se odnosile i na nedostatak radnika, financijsko poslovanje (nisu imali ugovor s knjigovodstvenim servisom) te higijenske i sanitarne uvjete pri pripremi obroka u prostoru u kojemu se nalazila kuhinja, te se nije uredno vodila dokumentacija vezano uz zdravstvenu skrb o korisnicima. Temperatura prostora bila je niža od propisane temperature. Obilaskom prostora u kojima su boravili korisnici utvrđeno je kako su isti bili održavani - stoji u odgovoru.

Kći druge korisnice, pak, kaže kako se njezina mama zadnje vrijeme žalila na sve lošiju hranu i manje obroke te hladnoću zbog koje je njegovateljica često radila u jakni. Također, ulazni hol je zadnjih nekoliko dana bio u mraku, a posjetitelji bi, za razliku od prije, u zadnje vrijeme morali najavljivati posjete ako ne bi htjeli zateći zaključanu kapiju i vrata.

- Kao da su se morali pripremiti za te posjete, da izgleda kako sve štima. Kad sam se požalila, rečeno mi je da imaju problema s grijanjem i da se radi na tome, a da će mami podebljati porcije - kaže.

Od mještana doznajemo kako je vlasnik često naseljem znao protutnjati u skupom autu i da je bio česti gost u lokalnom kafiću u kojemu je danonoćno "tukao" po kockarskim aparatima.

- Neko vrijeme je sa suprugom i troje male djece živio u unajmljenoj kućici u blizini, no kad nije više mogao namiriti najam, svi su se preselili u Dom. S njima je tamo radila jedna djelatnica - kaže bivša susjeda.

Djelatnica o kojoj priča nije bila voljna davati izjave. Korisnici Doma prevezeni su u obližnje domove, u kojima će biti smješteni do daljnjega.