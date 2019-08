Alarmantno: Ove godine je 24 razreda prvašića manje no lani

Gotovo 42.000 učenika upisalo se u osnovne škole diljem Hrvatske ujesen 2015. Ove godine mnogo ih je manje - 38.000. To znači da se u pet godina broj prvašića smanjio za 4000, što je oko 190 razreda manje. Prošle školske godine se u prvi razred osnovne škole upisalo 60 razreda prvašića manje nego godinu prije. Ove godine imat ćemo 24 razreda prvašića manje nego lani.

Broj odgoda polaska u prvi razred je između 2700 i 3500. Inače, odluku o odgodi donose stručna povjerenstva škole i školske medicine, a može se odobriti samo za jednu školsku godinu.

O padu broja prvašića i odgoda polaska djece u školu za HTV govorile su prof. dr. sc. Dubravka Miljković sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Elvira Nimac, psihologinja OŠ “Dr. Ante Starčević” u Zagrebu.

- Broj odgoda varira od škole do škole. U mojoj školi desetak djece dobije odgodu. Od toga 2-3 roditelja sami to traže. No imam informacije da u drugim školama puno više roditelja traži odgodu i onda kada za to nema osnove - rekla je Nimac te je nadodala da roditelji najčešće krivo procijene mogućnosti djece.

- Roditelji najčešće govore da im dijete nije spremno za školu pri čemu ne znaju objasniti zašto. Prema mom iskustvu dva su najčešća razloga – visoka očekivanja roditelja i strah da ih dijete neće moći ispuniti pa traže odgodu jer vjeruju da će za godinu dana biti spremniji. Ponekad roditelji traže odgodu i zbog svoje komocije, objašnjava.

Dubravka Miljković poručuje da ako struka kaže da je dijete spremno za školu, roditelji bi u to trebali vjerovati i poštivati odluku stručnjaka.

- Ali možda nemaju povjerenja prema svom djetetu. Ponekad kažu da dijete nije dovoljno socijalno i emocionalno zrelo, odnosno da se nije u stanju nositi s neuspjehom u školi. To može biti posljedica popustljivog odgoja, pri čemu se dijete štiti od svega. Od rođenja ga se stavi pod stakleno zvono i štiti ga se od svega. U stručnoj literaturi se takvi roditelji zovu - roditelji helikopteri. Kad takvo dijete dođe u školu i krene se uspoređivati s vršnjacima i vidi da možda nije doraslo, tu se slomi - pojasnila je dr. Miljković.

