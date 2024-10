Alarmi za cijelu zemlju: Bit će jake kiše, puhat će olujna bura

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice kiša, ponegdje i obilna, osobito krajem dana. Na Jadranu su mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, uglavnom tek navečer. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri ponajprije na sjeveru u okretanju na prolazno jak sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20, uz obalu od 19 do 24 °C. DHMZ je izdao žuto upozorenje za veći dio zemlje zbog jake kiše i snažnog vjetra. Za Gospićku i Riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje radi jake kiše.

U četvrtak će biti pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i obilnom, osobito na Jadranu i krajevima uz njega. Na Jadranu lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, posebice na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, prolazno i jugozapadnjak, no na sjevernom dijelu bura, u drugom dijelu dana podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, između 10 i 15, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 13 do 18, a uz dalmatinsku obalu od 18 do 23 °C.

I za četvrtak je DHMZ izdao žuta i narančasta upozorenja. Na sjevernom Jadranu i zapadnoj obali Istre te u Velebitskom kanalu upozorili su na snažan vjetar.

