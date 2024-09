Albanac došao s mačetom do policijske postaje u Njemačkoj, stigli specijalci i savladali ga

Danas je muškarac naoružan mačetom savladan i uhićen nakon što je prijetio ubojstvom policajcima u policijskoj postaji u zapadnoj Njemačkoj, vjeruju da je imao ekstremističke motive, piše Associated Press. Radi se o 29-godišnjem albanskom državljaninu, on je stigao do policijske postaje u gradiću Linzu na Rajni, između Koblenza i Bonna, noćas oko 2:40.

Tužitelji navode kako je više puta uzviknuo "Alahu Akbar", govoreći da želi ubiti policajce.

Osumnjičeni je pokušao provaliti u policijsku postaju, a na svu sreću policajci su zaključali vrata i ulaz u unutarnje dvorište.

Na mjesto događaja pozvani su specijalci koji su savladali muškarca elektrošokom. Istražitelji koji su pretražili stan osumnjičenog pronašli su na zidu nacrtanu zastavu Islamske države.

Ovo je samo jedan u nizu incidenata za koje se pretpostavlja da su povezani s islamistima u Njemačkoj. Tako je prije dva tjedna ekstremist iz Sirije ubio troje ljudi u Solingenu, a jučer je radikalizirani muškarac ubijen u razmjeni vatre s policijom u blizini izraelskog konzulata u Münchenu.