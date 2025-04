Detalji svirepog ubojstva kod Solina: Ubili su muškarca pa ga zapalili zbog ljubavnih jada?!

Zbog kompleksnosti slučaja svirepog ubojstva na području Solina policija je ušla u treći dan istrage kako bi precizno utvrdila sve okolnosti vezane za smrt zapaljenog muškarca, pronađenog među zidinama napuštene građevine iznad Rupotina, mjesta na padinama Kozjaka, koje pripada Gradu Solinu. Zapaljenog muškarca pronašla su dvojica prolaznika, a o stravičnom prizoru karboniziranog tijela odmah su izvijestili policiju. Očevid na mjestu zločina odmah je počeo u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima, a produljio se i na utorak i na srijedu.

Tražio se, između ostalog, predmet kojim je na pronađenome muškarcu zadana rezna rana na vratu. U utorak su u prostorije policije dovedena tri muškarca koja se povezuju sa slučajem, a riječ je, kako je ekskluzivno izvijestila Slobodna Dalmacija, o starom znancu istražnih organa, Igoru Dokiću, njegovu 19-godišnjem nećaku i Marku Giliću zvanim Brzi.

Policija je u sklopu istrage obavila i detaljne preglede njihovih stanova, odnosno kuća, na području Splita i Solina, kao i automobile kojima su se služili, a češljao se i teren na mjestu pronalaska tijela. Dokićev otac, Radoje, je 2007.provalio u upravnu zgradu Cemex-Dalmacijacementa u Kaštel Sućurcu. Izazvao je požar u deset ureda te zaprijetio da će i sebe zapaliti benzinom zbog buke koju je stvaralo Cemexovo miniranje u kamenolomu pokraj njegove kuće.

Split: Priveden Radoje Đokić koji je pokušao zapalit tvornicu Cemex | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kao motiv ubojstva osobeiznad Rupotina za koju se prije patološke obrade nije moglo reći ni je li riječ o muškarcu ili ženi spominje se ljubomora, ali i dugovi za drogu. Izuzimanje DNK kako bi se utvrdio identitet osobe je, piše Slobodna Dalmacija, napravljeno uz pomoć komadića nokta koji je nakon zapaljenja ostao u dovoljno dobrom stanju. O kome bi mogla biti riječ istražiteljima je dala naslutiti i tetovaža čiji se dio također mogao razaznati, ali i ključevi pronađeni pokraj tijela koji su odgovarali bravi pokojnikova stana.

Jedan od uhićenih, Igor Dokić iz solinske "podružnice" krim miljea splitskog bazena, proteklih više od 20 godina "gost" je po stupcima crne kronike. Tako je pao zbog pljačke benzinske, s mlađim bratom organizirao je pobunu zatvorenika na splitskim Bilicama, gađao je suca fasciklom, a sudilo mu se i kad je pao kao dio organizirane skupine preprodavača heroina. Tad je, 2012. godine, pravomoćno osuđen na sedam godina zatvora. Četiri godine poslije opet pada zbog heroina i gaženja policajca, da bi 2018. godine s još dvojicom oteo bivšu partnericu, mlatio je i ošišao.

Marko Gilić Brzi u svom dosjeu pak ima slučaj obiteljskog nasilja, posjedovanja većih količina heroina, krađe mobitela iz trgovine, pljačkanja blagajne, krađe radnog alata, računala iz poslovnica... Šira javnost najbolje ga pamti po suđenju za pljačku banke u trgovačkom centru 2013. godine, kad je nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a onda pravomoćno oslobođen. Tužio je državu za naknadu štete zato što je u zatvoru nevin proveo 790 dana tražeći 80.000 eura odštete. No taj iznos nije dobio, nego oko 30.000 eura s kamatama. Dokića i Gilića u ovom slučaju navodno povezuje jedna žena, i to Gilićeva bivša. Navodno je Dokić “ložio” Gilića rugajući mu se kako je njegova bivša provodila vrijeme s ubijenim dok je on bio u zatvoru. Samotna zgrada na putu prema Blacama u kojoj je tijelo pronađeno navodno je Dokićeva omiljena lokacija na kojoj se iživljavao nad onima koji mu nešto duguju.