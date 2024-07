Albanka koja je usmrtila sestru i brata mogla bi izaći na slobodu: Mještani su blokirali magistralu

Spontani mirni prosvjed održan je u subotu prijepodne na Jadranskoj magistrali kod Čeveljuše, piše Rogotin Portal. Povod prosvjedu je izražavanje nezadovoljstva zbog mogućnosti puštanja Klevise Ymeri na slobodu uz jamčevinu. Ona je u travnju ove godine izazvala prometnu nesreću u kojoj su poginuli brat i sestra Stjepan i Katarina Đerek.

Za vrijeme prosvjeda policija je regulirala promet.

Prije toga je obitelj poginulih pozvala je jučer na mirni prosvjed ispred zgrade Općinskog suda u Dubrovniku pod nazivom "Glas za pravdu - prosvjed za Katu i Stipu", koji bi trebao biti u subotu u 19.30 sati.

- Ovaj prosvjed organiziramo u znak protesta protiv odluke Općinskog suda u Dubrovniku, koja se odnosi na moguće puštanje Klevise Ymeri, optužene za izazivanje frontalnog sudara 9. travnja 2024., u kojem su smrtno stradali moj brat Stjepan i sestra Katarina. Kritiziramo odluku da se Ymeri, uz maksimalne mjere predostrožnosti, pusti iz istražnog pritvora, te se protivimo presudi "ubojstvo iz nehaja" umjesto "ubojstvo iz obijesti", kako bi to trebalo biti prema svjedocima i vještačenju - napisao je Viktor, brat poginulih.

Podsjetimo, Albanka Klevisa Ymeri (29) je te travanjske večeri oko 20 sati vozila svoj terenac od 170.000 eura na cesti D-8 kod mjesta Slano. U suprotnom smjeru, brat i sestra Katarina (19) i Stjepan (21) Đerek vozili su kući u Gradac. Stjepan je, kao i puno puta do tad, otišao po svoju mlađu sestru koja je bila maturantica u dubrovačkoj srednjoj školi. Vozio je po propisima, dok je Ymeri svoj terenac BMW XM slovačkih registarskih tablica vozila prebrzo. Dovoljno brzo da kad je uletjela u škarice, jer je nepropisno pretjecala vozilo ispred sebe i frontalno se zabila u Stjepanov VW Golf, brat i sestra umru na mjestu.

Vještak je utvrdio da je u trenutku udara vozila 90 kilometara na sat. No to ne znači da je to bila brzina kojom je vozila netom prije sudara. Stjepanov automobil se u trenutku udara kretao 40 kilometara na sat, jer je počeo kočiti, a do tad je vozilo dopuštenom brzinom od 90 km/h. Iza Stjepana i Katarine ostali su majka i brat Viktor koji je na svojim društvenim mrežama u utorak podijelio da je sutkinja Općinskog suda u Dubrovniku odlučila da Ymeri, donedavno influencerica koja se bavi šminkanjem, nakon tri mjeseca istražnog zatvora može na slobodu uz plaćanje jamčevine od 70.000 eura i blažim mjerama. Odvjetnik Klevise Ymeri je sudu rekao da je ona u istražnom zatvoru zadržana zbog pritiska javnosti, natpisa u medijima i informacije da je vozila 170 km/h. Tu brzinu osporavaju.

Viktor i majka nisu u stanju razgovarati, ovo im je sve prebolno, pa su nas spojili s njima bliskom osobom koja im je obećala da će ona razgovarati s medijima da se fokus javnosti preusmjeri na ovo suđenje.

Foto: Rogotin Portal

- Njima se obitelj prepolovila, znate. Ne mogu disati. Državno odvjetništvo se žalilo na ovu odluku da se nju pusti. U vještačenju stoji da je u trenutku udara Ymeri vozila 90 km/h što znači da je vozila puno brže. Njezin branitelj je rekao da je ona vozila 90 km/h, međutim brzina u trenutku udara i brzina kojom je vozila nisu iste. To utječe i na razliku u djelu za koju se nju tereti, jedna je kazna zatvora za ubojstvo iz nehaja, druga za ubojstvo iz obijesti. Jedna je do 8 godina zatvora, druga do 15, što nije isto. Zbog te brzine u trenutku udara su dignuli optužnicu za ubojstvo iz nehaja. Ovo ne može biti ubojstvo iz nehaja. Druga stvar, na koju se naročito treba staviti naglasak, jest to da ako je ona zadržana tri mjeseca zbog mogućnosti bijega, a Dubrovnik je na takvom terenu da ima puno migrantskih prolaza, tko kaže da sad neće pobjeći? Zašto je ta odluka preinačena? Čeka ju optužnica, Albanija ne izručuje. Ona može ići svugdje osim u zemlje EU. Oni će izdati tjeralicu, pa to ništa ne znači! Treće, vozi terenca od 170.000 eura, a naplaćuju joj jamčevinu od 70.000 eura. Zbog čega misle da neće prijeći granicu? Još su to naveli u odluci, da nema rodbinskih i poslovnih veza. U jednoj rečenici odluke stoji da ju ništa ne drži ovdje, a u drugoj da joj daju ublažene mjere umjesto zatvora. Njih ništa ne može vratiti, da se razumijemo, ali treba postojati neka pravda. I što će ona, živjeti u Dubrovniku dok to sve traje, tri, pet, deset godina? Šetati po Stradunu, kupati se, jesti sladoled - govori osoba bliska obitelji Đerek.

Sa Općinskog suda u Dubrovniku kažu da je Ymeri još uvijek u istražnom zatvoru.

- Obavještavamo Vas da je Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku pod posl. br. Kov-115/2024 od 10. srpnja 2024. godine produljen istražni zatvor državljanki Republike Albanije, te se ona i dalje nalazi u Istražnom zatvoru u Dubrovniku, dok se okrivljenoj u produljeni istražni zatvor računa vrijeme od lišenja slobode i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 11. travnja 2024. Nadalje istim rješenjem okrivljenoj je određeno jamstvo u iznosu od 70.000,00 EUR, te su određene mjere opreza i to zabrane napuštanja Grada Dubrovnika, obavezno javljanje PP Dubrovnik svakog dana u određeno vrijeme, kao i mjera oduzimanja putne i druge isprave, a koje mjere će biti na snazi ukoliko jamstvo bude uplaćeno i okrivljena zbog toga bude puštena na da se brani sa slobode. Protiv prije navedenog rješenja je podnesena žalba, te će se tek ukoliko žalba bude odbijena i prije navedeno rješenje bude pravomoćno steći uvjeti za plaćanje jamčevine i eventualno puštanje okrivljene da se brani sa slobode uz egzistiranje prije navedenih mjera opreza, a koje mjere opreza će osigurati nazočnost okrivljene u Republici Hrvatskoj tijekom cijelog kaznenog postupka - kažu na upit 24sata.

Dakle, uz jamčevinu, ako odluka postane pravomoćna, Ymeri će se oduzeti osobna, vozačka i putovnica, što znači da neće moći legalnim putem napustiti Hrvatsku. Morat će se svaki dan fizički javiti u policijsku postaju Dubrovnik i zabranjen joj je izlazak iz grada.