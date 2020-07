Alemka Markotić: Situaciju se može imati pod kontrolom, ali moramo se pridržavati mjera!

Jasno je da okupljanje velikog broja ljudi u zatvorenom prostoru predstavlja povećani rizik. Mislim da su mjere koje smo propisali iznimno bitne kako bismo situaciju držali pod kontrolom, kaže Alemka Markotić

<p>Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', <strong>Alemka Markotić</strong>, misli kako su brojke s kojima se susrećemo u pandemiji korona virusa, tj. broj novozaraženih, zapravo - ohrabrujuće.</p><p><strong>VIDEO: dr. Markotić i tim s klinike 'Dr. Fran Mihaljević'</strong></p><p>Ravnateljica je još jednom istaknula važnost 'svetog trojstva prevencije':</p><p>- Mjerama higijene, distance i zaštite uspjeli smo održati dobru situaciju. Ako se, kao prvi put, svi potrudimo zajedno, onda možemo normalizirati situaciju i dovesti je u puno bolje stanje - kaže Markotić koja vjeruje kako se mogu smanjiti brojevi zaraženih do jeseni kako bi se lakše suočili s onim što bi nas tada eventualno moglo očekivati.</p><p>O eventualnom velikom serološkom ispitivanju?</p><p>- Prvi slučajevi su se pojavili u Kini u prosincu 2019., a to znači da se može govoriti tek o osam mjeseci iskustva. Najzanimljivija bi bila ispitivanja iz Kine koja bi pokazala postoji li i koja razina antitijela kod prvih bolesnika. Vrlo je važno da provodimo propisane mjere. Naime, većina nas nije niti očekivala da se ta razina kolektivnog imuniteta može i ostvariti.</p><p>Sezona cijepljenja protiv gripe trebala bi početi ranije nego inače i sa većim brojem doza cjepiva:</p><p>- Iznimno je važno da nemamo sudar dvaju virusa i da ne bude infekcije jednim i drugim virusom. To bi značajno moglo otežati kliničku sliku i dovesti do puno većeg broja teže oboljelih, pa čak i smrtnih ishoda. Važno je da se najesen što veći broj ljudi cijepi protiv gripe, a posebno rizične skupine kojima to svake godine i preporučujemo.</p><p>Čak i smanjeni broj novozaraženih ne znači da bi se smio 'spustiti gard':</p><p>- Jasno je da okupljanje velikog broja ljudi u zatvorenom prostoru predstavlja dodatno povećani rizik. Mislim da mjere, koje smo propisali, su iznimno bitne kako bismo situaciju držali pod kontrolom.</p><p>Dobro je što većina zaraženih u Hrvatskoj zapravo ima blaži klinički oblik:</p><p>- Četvero je na respiratoru, a imamo 10% hospitaliziranih od ukupnog broja zaraženih. No treba biti jako oprezan, ne smijemo se zanositi jer još uvijek se mogu očekivati, barem kod određenog broja ljudi, i stanovita pogoršanja - rekla je Alemka Markotić.</p>