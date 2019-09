Alesandra je prva žena ronilac u MUP-u: Tragat će i spašavati

Osjećam se fantastično! Još ne mogu vjerovati da sam prva žena ronilac u MUP-u. Nadam se da će nakon mene još žena proći tečaj ronjenja u policiji i raditi pod morem, uzbuđeno nam govori Alesandra Varelija (34) iz Medulina.

Ova pripadnica interventne policije uspješno je završila tečaj ronjenja u Malom Lošinju, a njezin će posao uključivati traganje i spašavanje na moru.

- U Roniteljskom centru u Kovčanju Zapovjedništvo interventne policije u suradnji sa Zapovjedništvom specijalne policije MUP-a organizirao je početnički tečaj ronjenja od 16. do 21. rujna. Ronila sam i ranije, čak sam prije 15 godina završila tečaj ronjenja. Aktivnije ronim posljednjih pet godina, a sad sam usavršila svoje vještine i znanje - kroz smijeh kaže zadovoljna Alesandra. Priliku da svoje vještine ronjenja upotrijebi u poslovne svrhe nije željela propustiti. Uz potporu zapovjednika Interventne jedinice policije Pula Dragana Brunjaka, prijavila se s kolegom Draganom Zdralovićem i - prošla.

- Oboje smo prošli sve što se od nas tražilo. Ispit se sastojao od pismenog i praktičnog dijela i sve sam uspješno odradila. I eto, sad sam spremna za profesionalno ronjenje kao prva žena iz redova interventne i hrvatske policije - niže Alesandra.

Iako je završila geodetsku školu, životni put ju je prije 12 godina odveo u policijske vode.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Zaronila na 18 metara

Prvih 11 godina provela je dežurajući u policijskoj postaji i kao policijska službenica u ophodnjama. Prije godinu dana prešla je u interventnu policiju.

- Obožavam more i, kad ronim, uživam u svakom trenutku i osjećaju slobode. Nije teško, ali se uvijek treba paziti. Najveća dubina na kojoj sam do sada ronila je 18 metara. Ništa nije teško ako se dovoljno trudiš i ako to doista želiš - kaže Alesandra. Dodaje da je svaka grana policije zahtjevna na svoj način, kako u prometnom tako i u interventnom odjelu.

I djeca vole ronjenje

- Posao me ispunjava i doista ne znam što bih drugo radila da nisam policajka. Tu sam već 12 godina i ne bih ga nikad mijenjala. Čak je jedno od moje djece već razvilo ljubav prema ronjenju. Tko zna, možda u njemu i čuči potencijal, ali ronjenje s bocama za dijete je ipak još prerano - kaže Alesandra, koja je na svoju obitelj silno ponosna. Štoviše, kaže da joj je upravo obitelj najveća potpora i ne zna kako bi radila to što radi da oni ne stoje iza nje.

- Moj Vladimir je moj suprug i oslonac, velika potpora u svemu. Uvijek ima razumijevanja za moj posao. Tu su i moja djeca od sedam i 10 godina te suprugovi i moji roditelji, koji uskaču kada god nam treba - hvali Alesandra svoju obitelj. I pored svih poslovnih obveza i majčinstva, Alesandra pronađe vremena za ples.

- Eto, to je još jedna moja ljubav. Bavim se modernim plesom u plesnom studiju Pirueta. Ples me opušta i puni dodatnom energijom - otkrila nam je. Ronjenje je jedna od najsloženijih aktivnosti u opisu poslova interventne policije, u kojoj od sada sudjeluju i žene.

Foto: Privatni album

Policajke, slijedite me

Alesandra je probila led i pokazala da nema nikakvih prepreka za žene u policiji. Osim što je posao ronioca ispunjava, može usavršavati nove vještine te napredovati.

- Hvala svim mojim kolegama. Nadam se da će vrlo brzo još žena proći tečaj za ronjenje u policiji i raditi pod morem - poručila je Alesandra na rastanku.

Tema: Hrvatska