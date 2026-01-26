Obavijesti

POVIJESNA SENZACIJA PLUS+

Alexander Niven: Istina je, moja baka pomagala je u lovu na Artukovića i Pavelića!

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 9 min
Alexander Niven: Istina je, moja baka pomagala je u lovu na Artukovića i Pavelića!
Foto: Arhiva

NOVI EXPRESS Heda Stern se u međuratnom razdoblju proslavila glumačkom karijerom, a naposljetku je nedugo nakon rata pomagala američkoj protuobavještajnoj službi u lociranju ustaških ratnih zločinaca

“Nevjerojatno mi je razmišljati o ženi koja je bila vrlo progresivna za svoje vrijeme. Mislimo da se udavala ukupno četiri puta iako još uvijek pokušavamo točnog locirati njezinog četvrtog supruga, ali ona je bila osoba izvanrednog talenta”, rekao nam je Alexander Niven, unuk znamenite zagrebačke Židovke Hede Stern.

