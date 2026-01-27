FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Županijsko tužiteljstvo u Tuzli zatražilo je jednomjesečni pritvor za 14 huligana splitskog Hajduka koji su u subotu navečer napali navijače Crvene Zvezde nedaleko Tuzle, pri čemu je nekoliko navijača zadobilo teže ozljede.

Prema priopćenju, Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost od bijega i mogućnost ponavljanja sličnih djela zbog čega je zatražen pritvor za pripadnike Torcide.

Fotografije iz sudnice objavio je portal Vijesti.ba.

Foto: Vijesti.ba

Odluku o zahtjevu Tužiteljstva bi u roku do 24 sata trebao donijeti Općinski sud u Živinicama.

Podsjećamo, Hajdukovi navijači su došli u blizinu Međunarodne zračne luke u Tuzli, gdje su napali navijače Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske. Napad su izveli uporabom drvenih palica, metalnih šipki, baklji i drugih predmeta.

Četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, uključujući jednog policajca, dok su još neki lakše ozlijeđeni, precizira Tužiteljstvo u Tuzli.

Kako su ušli u BiH?

S obzirom na to da je Hajduk istog vikenda igrao prvenstvenu utakmicu u Splitu, prisutnost Torcide stotinama kilometara dalje, u Tuzli, od početka je bila sumnjiva. Kasnije se otkrilo kako su pripadnici splitske navijačke skupine, koji su stigli iz Dalmacije, Hercegovine i drugih dijelova Hrvatske, ušli u Bosnu i Hercegovinu pod lažnom izlikom da dolaze na humanitarni turnir.

Crvena zvezda je u četvrtak u švedskom Malmöu odigrala utakmicu 7. kola Europske lige i pobijedila 1-0. Dio navijača putovao je iz Tuzle prema Malmöu i natrag, a po povratku u Bosnu i Hercegovinu došlo je do incidenta.

Huligani Torcide uhvatili su Delije u krvavoj zasjedi. Snimke nadzornih kamera zabilježile su trenutak u kojem stotinjak osoba trči prema zgradi aerodroma nakon čega je uslijedila brza intervencija policije.

Foto: Vijesti.ba

Tužiteljstvo je objavilo i identitet četrnaestorice koji se nalaze u pritvoru. Među njima je 11 državljana Republike Hrvatske te tri osobe iz Bosne i Hercegovine, jedan od njih osim državljanstva BiH ima i austrijsko državljanstvo.

Jake policijske snage Uprave policije MUP-a TK, iz više policijskih uprava, tim Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije izašle su na intervenciju na mjesto događaja, pri čemu su osumnjičenici lišeni slobode.

Uz njih je u prostorije Uprave policije MUP-a TK privedeno i saslušano više od 70 ljudi koji su bili sudionici ovog događaja, nakon čega su pušteni na slobodu, pišu Vijesti.ba.