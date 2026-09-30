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OZLIJEĐEN I SUVOZAČ

Alija je s 210 km/h udario u kamion na A3. Preminuo je u bolnici: 'Otišao je naš kolega'

Piše Ivan Štengl,
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Alija je s 210 km/h udario u kamion na A3. Preminuo je u bolnici: 'Otišao je naš kolega'
Foto: Društvene mreže
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Vozač iz Bosne i Hercegovine preminuo je u bolnici nakon teške prometne nesreće na A3, gdje je njegov automobil udario u kamion

Vozač iz BiH, Alija Čaušević (33) preminuo je od posljedica teške prometne nesreće u kojoj je automobilom na A3 blizu Sikirevaca udario u kamion, piše Avaz.ba.

Nesreća je bila u nedjelju oko 21 sat, a Alija je automobilom udario u kamion brzinom od najmanje 210 km/h. Uz  Aliju je teško ozlijeđen i njegov suvozač (37).

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Zbog siline udara ostali su prikliješteni u vozilu, pa su na mjesto nesreće upućeni pripadnici Hitne medicinske službe i vatrogasci. Oba muškarca prevezena su u bolnicu u Slavonskom Brodu gdje je Alija podlegao ozljedama.

Od poginulog vozača, inače vozača kamiona, oprostili su se kolege.

- Otišao je naš kolega, naš član, čovjek kojeg smo sretali na putevima, čiji smo rad pratili i čije ćemo ime od danas pamtiti po onome što je bio među nama.

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Komentari 3
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