Alija je s 210 km/h udario u kamion na A3. Preminuo je u bolnici: 'Otišao je naš kolega'

Vozač iz BiH, Alija Čaušević (33) preminuo je od posljedica teške prometne nesreće u kojoj je automobilom na A3 blizu Sikirevaca udario u kamion, piše Avaz.ba.

Nesreća je bila u nedjelju oko 21 sat, a Alija je automobilom udario u kamion brzinom od najmanje 210 km/h. Uz Aliju je teško ozlijeđen i njegov suvozač (37).

Zbog siline udara ostali su prikliješteni u vozilu, pa su na mjesto nesreće upućeni pripadnici Hitne medicinske službe i vatrogasci. Oba muškarca prevezena su u bolnicu u Slavonskom Brodu gdje je Alija podlegao ozljedama.

Od poginulog vozača, inače vozača kamiona, oprostili su se kolege.

- Otišao je naš kolega, naš član, čovjek kojeg smo sretali na putevima, čiji smo rad pratili i čije ćemo ime od danas pamtiti po onome što je bio među nama.