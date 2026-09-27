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TRAGEDIJA NA AUTOCESTI

Prevrnuo se autobus pun turista koji su putovali na Oktoberfest. Ima mrtvih i teško ozlijeđenih

Piše Paula Bosančić,
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Prevrnuo se autobus pun turista koji su putovali na Oktoberfest. Ima mrtvih i teško ozlijeđenih
Foto: 24sata
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Nesreća se dogodila na autocesti A96 kod Buchloea. U autobusu je bilo oko 50 turista s Filipina koji su putovali prema Münchenu

Turistički autobus prevrnuo se na autocesti u Njemačkoj, pri čemu je dvoje ljudi izgubilo život, a više putnika zadobilo je teže i lakše ozljede. Stanje jedne ozlijeđene osobe i dalje je kritično te se liječnici bore za njezin život. Teška prometna nesreća dogodila se nešto poslije 6 sati ujutro na dionici autoceste A96 kod izlaza Buchloe-Ost, u smjeru Münchena. U autobusu se u trenutku nesreće nalazilo pedesetak ljudi. Radi se o turističkoj grupi s Filipina koja je putovala prema Bavarskoj.

Putnici su krenuli iz Milana prema Münchenu, gdje su planirali posjetiti poznati festival piva Oktoberfest. Autobus je bio registriran u Italiji, a iz za sada nepoznatih razloga iznenada je skrenuo s desne strane ceste. Policija je potvrdila da nije bilo nikakvog kontakta s drugim vozilima na cesti. Autobus je nakon skretanja sletio u jarak pored autoceste i snažno se prevrnuo na bok. Jedna osoba poginula je na mjestu, a druga je preminula u bolnici.

Prema prvim procjenama, ozlijeđeno je najmanje 26 ljudi. Osam putnika zadobilo je teške ili po život opasne ozljede. Najteži pacijenti prevezeni su u bolnice helikopterima i vozilima hitne pomoći.

Vozač autobusa, 41-godišnjak, prošao je bez težih ozljeda te je već razgovarao s istražiteljima.

U akciji spašavanja sudjelovalo je oko 250 pripadnika policije, vatrogasaca i hitne pomoći. Vatrogasci su morali dodatno učvrstiti prevrnuti autobus čeličnim sajlama i drvenim podupiračima kako ne bi skliznuo dublje niz padinu.

Autocesta A96 bila je satima zatvorena u oba smjera, a na prilazima mjestu nesreće stvorile su se duge kolone. Uzrok nesreće još nije poznat. Tužiteljstvo je angažiralo prometnog vještaka, a istražitelji će pregledati tahograf, tehničku ispravnost autobusa i tragove na kolniku kako bi utvrdili zbog čega je vozilo napustilo cestu.

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