Prevrnuo se autobus pun turista koji su putovali na Oktoberfest. Ima mrtvih i teško ozlijeđenih

Turistički autobus prevrnuo se na autocesti u Njemačkoj, pri čemu je dvoje ljudi izgubilo život, a više putnika zadobilo je teže i lakše ozljede. Stanje jedne ozlijeđene osobe i dalje je kritično te se liječnici bore za njezin život. Teška prometna nesreća dogodila se nešto poslije 6 sati ujutro na dionici autoceste A96 kod izlaza Buchloe-Ost, u smjeru Münchena. U autobusu se u trenutku nesreće nalazilo pedesetak ljudi. Radi se o turističkoj grupi s Filipina koja je putovala prema Bavarskoj.

Putnici su krenuli iz Milana prema Münchenu, gdje su planirali posjetiti poznati festival piva Oktoberfest. Autobus je bio registriran u Italiji, a iz za sada nepoznatih razloga iznenada je skrenuo s desne strane ceste. Policija je potvrdila da nije bilo nikakvog kontakta s drugim vozilima na cesti. Autobus je nakon skretanja sletio u jarak pored autoceste i snažno se prevrnuo na bok. Jedna osoba poginula je na mjestu, a druga je preminula u bolnici.

Auf einer Autobahn zwischen München und Memmingen gibt es ein schweres Unglück: Ein Reisecar kippt um. Zwei Menschen sterben, viele werden verletzt. Was bisher bekannt ist. 👉 Mehr dazu: https://t.co/WF1gAhQLbR pic.twitter.com/tVY1TuoIwq — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 27, 2026

Prema prvim procjenama, ozlijeđeno je najmanje 26 ljudi. Osam putnika zadobilo je teške ili po život opasne ozljede. Najteži pacijenti prevezeni su u bolnice helikopterima i vozilima hitne pomoći.

Vozač autobusa, 41-godišnjak, prošao je bez težih ozljeda te je već razgovarao s istražiteljima.

U akciji spašavanja sudjelovalo je oko 250 pripadnika policije, vatrogasaca i hitne pomoći. Vatrogasci su morali dodatno učvrstiti prevrnuti autobus čeličnim sajlama i drvenim podupiračima kako ne bi skliznuo dublje niz padinu.

Auf der Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Reisebus von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Menschen sind gestorben, eine weitere Person schwebt in Lebensgefahr. https://t.co/vPpc3AJQiv — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 27, 2026

Autocesta A96 bila je satima zatvorena u oba smjera, a na prilazima mjestu nesreće stvorile su se duge kolone. Uzrok nesreće još nije poznat. Tužiteljstvo je angažiralo prometnog vještaka, a istražitelji će pregledati tahograf, tehničku ispravnost autobusa i tragove na kolniku kako bi utvrdili zbog čega je vozilo napustilo cestu.