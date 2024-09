Zbog debljine sam patila i fizički i psihički. Najviše sam se osjećala neprihvaćeno u svojoj zemlji, u Bjelorusiji. Uvijek sam bila deblja, uvijek su zbijali šale, čak su me i tukli. Želim da mi to sve ode, zajedno s kilogramima, rekla je Alina Pantseyeva (27), kandidatkinja 'Života na vagi' koja se iz rodne Bjelorusije preselila u Zaprešić. Alina je na prvom vaganju imala 145,3 kilograma. Kaže kako joj je to najviše dosad. Već na prvom vaganju slomila se pred kamerama dok je pričala svoju životnu priču. Na početku je otkrila kako je uopće došla u show.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:16 Alina iz 'Života na vagi': Tukli su me zbog izgleda, slomili su mi nos. Pala sam i nisu stali..' | Video: 24sata Video

- Prijelomni trenutak za mene bio je videopoziv s mojim tatom koje on inače izbjegava jer ne voli kamere, a uživo roditelje nisam vidjela i zagrlila više od četiri godine, jako sam se iznenadila kako se tata udebljao, a ima invaliditet zbog problema sa srcem i ugrađenih umjetnih zalistaka i ne bi smio imati višak kilograma. Jako sam se zabrinula i shvatila da je to naš obiteljski problem koji moramo konačno riješiti. Kad sam se zabrinula zbog tatina zdravlja, počela sam analizirati i svoje: primijetila sam da sam se svake noći počela po nekoliko puta buditi zbog grčeva u listovima, teško mi je postalo disati dok ležim na leđima dok sam hodala do stanice udaljene od moje kuće svega 15 minuta znala sam stati više puta zbog grčeva i bolova u zglobovima - rekla je Alina. Potom je sa suzama u očima ispričala sve o najgorem periodu svog života kada su je zbog pretilosti tukli.

Foto: RTL

Bacili joj stvari u smeće

- Jednom su mi dečki nakon tjelesnog uzeli torbu s tenisicama i tukli me njome, pala sam, a oni su me nastavili tući torbom i nogama, tada su mi po drugi put slomili nos. Jedna je cura jednom pustila svog njemačkog ovčara na mene. Kad sam češljala kosu, došli su mi dečki i oduzeli češalj, bacili ga u kontejner za smeće, kad sam ga došla vaditi nakon što su otišli, pojavili su se iza ograde i ugurali me u kontejner. Bilo je puno takvih situacija - rekla je djevojka. Dodala je da pokušaji obitelji da je zaštite od nasilnika ne samo da nisu urodili plodom, nego je situacija postala još nesnošljivija.

- Roditelji su me branili, gotovo svaki dan dolazili u školu, tata je pričao i s učiteljima, i s djecom, i s njihovim roditeljima, no nakon takvih razgovora djeca su me vrijeđala i tukla još više, pa sam o tome prestala govoriti roditeljima, počela sam se braniti sama, a u slobodno vrijeme spašavala me je umjetnost: slikala sam, pjevala, plesala i glumila - otkrila je. Kad su kandidati čuli njezinu tešku životnu priču, dotrčali su joj u zagrljaj i zaključili kako će sada upoznati nove ljude te da se nalazi u zdravom okruženju.

Živjela u brojnim mjestima

Alina se nikada nije bojala izazova pa se prvo iz Bjelorusije preselila u Bugarsku, gdje je magistrirala, potom je otišla u Češku na doktorat, gdje je imala velikih problema zbog nacionalnosti. No unatoč brojnim poteškoćama s kojima se susretala tijekom školovanja, uvijek se uspjela snaći i izboriti za sebe, a i mijenjajući zemlje u kojima je živjela, stekla je razna radna iskustva.

- Osjetila sam da su istočnoslavenske zemlje ipak kritičnije dok su u južnoslavenskim zemljama ljudi topliji i opušteniji: većinu ne briga za vas, vašu debljinu, kako su vam nalakirani nokti i jesu li ravno nacrtane obrve. U Češkoj sam upisala doktorat, s kojeg su me kasnije ispisali zbog rata i moje nacionalnosti, bez obzira na to što imam i ukrajinske korijene - kaže Alina.

Trenutno radi u struci kao prevoditeljica, a promijenila je puno poslova. Radila je kao agentica i voditeljica u call centru, podučavala bugarski jezik, radila u ljudskim resursima, knjigovodstvu i marketingu, a u jednom trenutku radila je i u skladištu te na blagajni.

Foto: RTL

Suprug joj je sve

Otkrila je da joj je suprug u životu najveća podrška i da je zbog njega preselila u Zaprešić.

- Spreman je na sve radi mene, želim da jedan drugome budemo još veća motivacija. S njim sam se upoznala 2022., kad sam došla na koncert Parnog valjka, tada sam već pričala hrvatski: zaljubila sam u hrvatsku glazbu i jezik naručila kroz pjesme. Nije mi bilo teško jer sam studirala slavenske jezike i tečno pričala nekoliko njih, pa mi je ovo znanje jako pomoglo brzo pohvatati hrvatski. Govorim sedam jezika i trenutno učim još dva, ali hrvatski mi je najljepši i najdraži - priznaje ona. Otkrila je i koji su joj snovi propali zbog debljine.

Foto: RTL

- Uvijek sam voljela glumu, pjevanje i ples i željela bih se baviti tim stvarima. Htjela sam čak i upisati glumu, ali mi je najbolja prijateljica potvrdila moje sumnje kad je rekla da zbog debljine neću uspjeti, pa sam odustala - kaže Alina, no, nadu ne gubi. Za snove, kaže, uvijek postoji šansa. Tu šansu mogao bi joj pružiti i 'Život na vagi' kamp, gdje će u krugu od 300 metara moći koristiti dvije teretane, profesionalnu kuhinju, sportske terene, a kandidati su smješteni u vrhunskom glampingu koji je prilagođen njihovim potrebama. Uvjeti su idealni za transformaciju kandidata koji su bili spremni prvi put u osmoj sezoni suočiti se s vagom.