Antonija i Ivica teže gotovo pola tone, ušli su u Život na vagi pod posebnim uvjetima: 'Nije lijepo'

Iza nas je druga epizoda osme sezone showa 'Život na vagi'. Nakon vaganja, voditeljica Marijana Batinić imala je iznenađenje za natjecatelje - pridružili su im se još dva kandidata, Antonija (28) i Ivica (41), koji su izgledom šokirali ostale natjecatelje.

Prvi je na vaganje došao Ivica iz mjesta Gornji Desinec, koji je oduvijek imao problema s kilogramima, ali posljednjih godina njegovo se stanje pogoršalo. Priznaje da konzumira puno gaziranih pića, grickalica te da se malo kreće.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

- Nažalost, i moja djeca imaju problema s kilogramima i smatram sebe krivim za to - kaže svjestan da im nije primjer. Žena mu pomaže u svemu što sam ne može, pa i u kupanju, obuvanju čarapa…

- Problem je što je sve manje pokretan - rekla je Ivičina supruga.

- Prijavio sam se u 'Život na vagi' da pomognem sebi, djeci i da se aktivno mogu vratiti svom životu i raditi sve poslove, da se vratim u vatrogasce - rekao je Ivica koji sad vozi kamion, kosi travu i slične poslove i to mu je jako teško.

- Najviše mi smeta dok stojim, počnu me jako boljeti leđa, a ne mogu ni daleko hodati - rekao je koji je na prvom vaganju imao 244,3 kilograma i time je najteži kandidat u svih osam sezona!

- Nije to baš lijepo čuti, ali ja ću pokazati da i najveći mogu uspjeti! - zaključio je.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Došla je i Antonija iz Stobreča, kojoj su roditelji i sestra najveća podrška.

- Želim da napokon nađe sreću jer je odavno nema - rekla je kroz suze njezina majka i bodrila Antoniju da će biti sretnija i zadovoljnija kad se riješi kilograma.

- Ovo mi je posljednja šansa da budem sretna i imam normalan i kvalitetan život - rekla je Dalmatinka i otkrila da se počela debljati kad je promijenila školu i kvart i vršnjaci su je maltretirali. Sve je skrivala od roditelja i tješila se hranom i dovela se do toga da ima 214,2 kilograma. Ona je najteža kandidatkinja u osam sezona 'Života na vagi', a nakon vaganja rekla je:

- Ovo je krajnja granica i jedinstvena prilika da pokušam nešto napraviti.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

- Mi ovim ljudima pokušavamo spasiti živote. Stvarno to mislim i vjerujem u to, ali ovo više nije pet do 12, ovo su kola nizbrdo i moramo naći načina kako to zaustaviti jer se iskreno bojim se za njih - rekao je zabrinuti trener Edo Mehmedović, a trenerica Mirna Čužić je komentirala da se, bez obzira na veliki izazov - veseli što će im pomoći.

Antonija i Ivica postali su par izvan konkurencije jer ulaze u 'Život na vagi' pod posebnim uvjetima - ne sudjeluju u izazovima i treniraju prema propisanom programu sve dok treneri i liječnici ne budu rekli drukčije. Ostali kandidati su se složili s time jer svi uviđaju da njima prvima treba pomoći.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL