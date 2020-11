Amazon ušao u Hrvatsku, naša Pošta već prima njihove pakete

Tehnički stručnjaci Amazona prošlo su ljeto posjetili Hrvatsku i novoizgrađeni ortni centar Hrvatske pošte u Velikoj Gorici, zbog čega je i rok za otvaranje sortirnice bio pomaknut kako bi se zadovoljili svi uvjeti

<p>Amazon je sredinom ovog mjeseca počeo ekskluzivnu suradnju s Hrvatskom poštom na dostavi paketa za hrvatsko tržište s perspektivom pokrivanja i tržišta susjednih zemalja, prije svega Srbije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Ipak, zasad službeno o tom poslovnom partnerstvu ne žele komentirati govoriti ni u Hrvatskoj pošti, niti u Amazonu, javlja <a href="https://www.poslovni.hr/kompanije/amazon-i-hrvatska-posta%e2%80%a8-sklopili-ekskluzivan-posao-4260005" target="_blank">Poslovni dnevnik</a>.</p><p>- Ne možemo otkrivati imena naših poslovnih partnera, ali da, Hrvatska pošta je partner velikim web trgovcima odnedavno i očekuje se značajan rast količina obrađenih pošiljki - kazali su u hrvatskoj kompaniji.</p><p>Poslovni doznaje i da je nedavno krenula suradnja HP-a i s multinacionalnom internetskom trgovinom About You koja je zadnjih tjedana u velikoj marketinškoj akciji na hrvatskom tržištu, na koje je nedavno ušla.</p><p>Inače, Tehnički stručnjaci Amazona prošlo su ljeto posjetili Hrvatsku i novoizgrađeni, 350 milijuna kuna vrijedan, sortni centar Hrvatske pošte u Velikoj Gorici, zbog čega je i rok za otvaranje sortirnice bio pomaknut za nekoliko mjeseci prije kako bi se zadovoljili svi rokovi i uvjeti tehničkog pregleda Amazona.</p><p>A što će ova suradnja značiti za samu Poštu i, naravno, hrvatske kupce? HP će u svakom slučaju ojačati poziciju na tržištu i brend, a sigurno će Hrvati moći kupiti više proizvoda iz Amazonove ponude i dobiti ih u kraćem roku.</p><p>Naime, usprkos činjenici da smo već duže od sedam godina dio jedinstvenog tržišta Europske unije i svim EU direktivama koje uređuju slobodnu trgovinu, naši kupci su uglavnom zakinuti za povoljniju kupnju preko Amazona koji dobar dio svoje ponuđene robe ne isporučuje u Hrvatsku. Glavni razlog za to je u činjenici da se preko Amazona prodaje oko 50% vlastite robe, a druga polovica otpada na originalne brendove i trgovine i gdje je Amazon posrednik. </p><p>U takvim slučajevima prodavač, a ne posrednik odlučuju gdje žele slati robu, a gdje ne – uglavnom se radi o tržišnim i logističkim razlozima. Oni koji su baš željeli nešto kupiti preko Amazona morali su, uz dodatne troškove, zakupljivati mailbox servise po Njemačkoj na koje im je Amazon slao originalnu pošiljku, koja bi onda bila prepakirana i preposlana u Hrvatsku.</p><p>Amazon je jedan od najpoznatijih globalnih brendova kojeg ne treba posebno predstavljati, no nije naodmet ponoviti da se radi o online trgovini koja je svojim opsegom, procjene specijaliziranih portala, duplo veća od svih ostalih svjetskih online trgovina zajedno. Prihod im je lani iznosio 280 milijarde dolara, a zapošljavaju više od milijun ljudi – Alibaba je istovremeno imao 72 milijarde, a Wish 1,9 milijardi dolara prihoda. </p><p>O kakvom gigantu se radi dovoljno govore podaci, možda već i zastarjeli, da preko ovog servisa svoje svoju robu nudi pet milijuna tvrtki. Njihov osnivač i direktor Jeff Bezos lani je postao najbogatiji čovjek na svijetu čije bogatstvo se sredinom 2019., procjenjivalo na više od 160 milijardi dolara, a danas je to 183,6 milijardi dolara, ako je vjerovati Forbsu od prošlog tjedna.</p><p>Iako je korona donijela velike probleme cjelokupnog svjetskom gospodarstvu, kurirske tvrtke i online trgovine su zabilježile značajan rast. Konkretno, Amazon je sredinom prošle godine imao oko 650 tisuća zaposlenih, a godinu dana kasnije se to popelo na više od milijuna. Iako se radi o puno manjim brojakama, na koroni je profitirala i Hrvatska pošta. “U poštanskom svijetu bilježimo promjene posljednjih godina i svi trendovi su ukazivali da se okolnosti mijenjaju. Pandemija je ubrzala trendove koje smo očekivali – pad prihoda koji smo doživjeli u temeljnom poslovanju, posebice padu broj pisama se još nije supstituirao prihodima od paketa, ali ti volumeni snažno rastu. </p><p>Tu se naše ulaganje u Paket24 itekako isplati. Ovu će godinu Pošta završiti s pozitivnim rezultatom, izuzetno stabilne financijske slike. Zatvoreno je gotovo 100 milijuna eura gubitaka iz prethodnih razdoblja i jednako je toliko investirano”, kažu nam u HP-u. Dodaju da su im prije korone online narudžbe, a time i kurirske dostave, rasle 15-20% svake godine. S lockdownom im je promet porastao 30% u odnosu na isto razdoblje lani. Posebno naglašavaju da je Hrvatska pošta povezala male OPG-ove putem Žutog klika s korisnicima, a isto tako su paketi Kraša, Meteora i Podravke bili odlična ponuda koju su korisnici preko noći prihvatili u lockdownu. </p><p>Iako u Pošti ne žele govoriti o konketnim parnterima, naglašavaju da im je današnja pozicija na tržištu potvrda višegodišnjeg investicijskog ciklusa pod okriljem Razvojne strategije Pošta2022. “U proteklim godinama Hrvatska pošta se snažno okrenula temeljnoj djelatnosti i razvoju logističkih kapaciteta. Izgradnja Novog sortirnog centra, kao jednog od najmodernijih logističkih središta u ovom dijelu Europe, poštu je pozicionirala kao važnog logističkog partnera u ovom dijelu Europske unije i regiji. Suvremena infrastruktura je presudna”, naglašavaju u Pošti koja uskoro kreće s postavljanjem prvih paketomata, infrastrukture koja će korisnicima omogućiti jednostavno preuzimanje paketa, 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu. </p><p>Prvih 150 će biti postavljani na pristupačnim lokacijama u narednim mjesecima, a korisnici koji će odabrati primati paket tim kanalom moći će svoju pošiljku preuzeti onda kad im to odgovara.</p>