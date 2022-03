„Zbog neopravdanog napada Rusije na narod Ukrajine, American Express obustavlja poslovanje u Rusiji“, objavili su iz tvrtke za kartično poslovanje na svojim mrežnim stranicama.

„Također, obustavljamo sve poslovanje u Bjelorusiji“, dodali su iz American Expressa.

Odluka American Expressa uslijedila je nakon što su dan ranije isto napravile i druge američke tvrtke, među kojima su Visa Inc, Mastercard Inc i platna tvrtka Paypal Holdings Inc.

"Zbog nezabilježena karaktera postojećeg sukoba i nesigurne ekonomske situacije, odlučili smo obustaviti naše usluge u Rusiji", objavio je Mastercard.

Suparnička Visa gotovo je istovremeno objavila da će "suradnji s klijentima i partnerima obustaviti sve transakcije putem Vise u predstojećim danima".

Kartice Vise i Mastercarda izdane u Rusiji više se neće prihvaćati u inozemstvu, a kartice izdane izvan Rusije u njoj više neće raditi, objavile su dvije američke kartične kuće.

Visa, Mastercard i American Express već su poduzeli mjere kojima sprječavaju sankcionirane ruske banke da se služe njihovom poslovnom mrežom.

Nabrojene tvrtke tako su se pridružile nizu brendova koji zadnjih dana napuštaju Rusiju zbog napada na Ukrajinu i uvedenih joj međunarodnih sankcija.

