Američka senatorica najavila pomak oko važnog ugovora: ‘Nadamo se skoroj ratifikaciji’

Američka senatorica Cynthia Shaheen izrazila je u ponedjeljak u Zagrebu nadu da će ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a uskoro biti ratificiran u gornjem domu američkog Kongresa, priopćio je Sabor. Shaheen i senatora Richarda Durbina primio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji ih je izvijestio o tome što je hrvatski parlament učinio da bi se uklonila ta prepreka bilateralnoj trgovini.

“Hrvatska treba transparentan i predvidljiv okvir za trgovinu sa Sjedinjenim Državama" jer će to "značajno pridonijeti daljnjem razvoju gospodarskih veza” između dviju prijateljskih zemalja, rekao je Jandroković.

Hrvatska je jedina članica Europske unije koja nema ratificiran ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om. Sporazum o ukidanju potpisan je u prosincu 2022., no još je senatu da ga ratificira.

Američka veleposlanica Nicole McGraw prošli je tjedan u Zagrebu najavila da bi se to moglo dogoditi još ove godine.

Jandroković je američku delegaciju podsjetio da je Sabor krajem rujna donio zakon o potvrđivanju ugovora i pratećeg protokola koji je potpisan u travnju na marginama samita Inicijative triju mora u Dubrovniku.

S američkom delegacijom sastao se i premijer Plenković koji je na X-u napisao da su razgovarali o ukidanju dvostrukog oporezivanja, jačanju transatlantskog partnerstva i prosperiteta te političkoj situaciji u BiH nakon izbora ranije ovoga mjeseca.

Regionalni put prema EU-u

Na sastanku u Saboru sugovornici su potvrdili odlične i prijateljske odnose te snažno partnerstvo između Hrvatske i SAD-a naglasivši ulogu ljudi budući da u hrvatsko-američka zajednica u SAD-u broji oko 1,2 milijuna ljudi, navodi se u priopćenju.

Jandroković je rekao i da dvije zemlje imaju važnu suradnju u području obrane i sigurnosti i istaknuo važnost osovine “Europske unije i SAD-a u suočavanju s globalnim sigurnosnim izazovima i ugrozama”.

Hrvatska ima “značajnu ulogu u očuvanju stabilnosti zapadnog Balkana”, rekao je Jandroković američkim zastupnicima, kao i u “ poticanju euroatlantskih integracija i reformskih procesa u državama regije”.

Pritom je senatorici Shaheen zahvalio na osobnom angažmanu u jačanju bilateralnih odnosa, “naročito u razdoblju hrvatskih pregovora za ulazak u članstvo u Europskoj uniji i tijekom prvih godina hrvatskoga članstva u NATO-u”.

Nisu sve države kandidatkinje jednako predane zajedničkim europskim vrijednostima, rekao je Jandroković. “Napredak u procesu pristupanja Europskoj uniji mora ostati temeljen na zaslugama i istinskoj predanosti zajedničkim vrijednostima, što nije slučaj kod svih aktualnih država kandidatkinja, poglavito Srbije”, istaknuo je predsjednik Sabora.

Pritom je pohvalio BiH, gdje je na izborima ovog mjeseca za hrvatsku članicu kolektivnog predsjedništva države izabrana Darijana Filipović .

Pobjedu je ocijenio “važnom za funkcionalnost i napredak BiH na europskom putu” budući da je time potvrdila “načela legitimnog zastupanja konstitutivnih naroda”.