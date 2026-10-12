Novi udarac Rusiji: EU izglasala dosad najveći popis sankcija

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije usvojili su u ponedjeljak gotovo 1.600 novih mjera usmjerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Ovaj 21. paket predstavlja najveće pojedinačno proširenje popisa sankcija od početka invazije. Cilj je dodatno oslabiti sposobnost Moskve za financiranje rata i otežati masovnu nabavu oružja.

Meta su brodogradilišta i tvornice oružja

Nove restrikcije obuhvaćaju širok spektar industrijskih aktera, od brodogradilišta i zrakoplovnih kompanija do proizvođača elektronike i postrojenja za popravak oklopnih vozila. Uvršteni subjekti odabrani su na temelju prava na državne subvencije i službene oznake ruske vlade da su izravan dio vojno-industrijskog kompleksa. Ovim potezom ukupan broj sankcioniranih osoba i entiteta na razini Europske unije porastao je s oko tri tisuće na više od četiri tisuće i petsto.

​- Ovo je najveće pojedinačno proširenje našeg popisa sankcija otkako je Rusija započela rat, a više od polovice novih subjekata povezano je s proizvodnim lancem za balističke projektile - izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas.

Dodala je kako Europa ovim paketom otežava, usporava i znatno poskupljuje rusku proizvodnju oružja. Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje cjelokupne imovine koju ovi entiteti drže unutar bloka, kao i strogu zabranu svih transakcija. Iako nije potpuno jasno koliko su te tvrtke do sada poslovale u Europi, udarac na njihovo međunarodno poslovanje trebao bi biti značajan.

Strah trećih zemalja od europskih kazni

Visoki europski dužnosnik pojasnio je kako se utjecaj ovih mjera na sposobnost sankcioniranih subjekata da posluju s trećim zemljama nipošto ne smije podcijeniti. Države jugoistočne Azije posebno su oprezne i ne žele riskirati narušavanje odnosa s Europom poslujući s kompanijama koje se nalaze na europskoj crnoj listi. Svaki potez koji komplicira rusku nabavu zapadnih komponenti za ratni stroj smatra se velikim strateškim uspjehom.

Ovaj masovni paket donesen je u vrijeme pojačanih hibridnih napada na europske države. Upravo zbog toga je Vijeće nedavno, samo nekoliko dana ranije, produžilo restriktivne mjere za još godinu dana protiv osamdeset pojedinaca i dvadeset subjekata odgovornih za kampanje dezinformiranja i uplitanje u unutarnje poslove. Te ciljane mjere sada vrijede do listopada 2027. godine.

​- Sada nije vrijeme za ublažavanje pritiska na Rusiju i Europa to sigurno neće učiniti - naglasila je Kallas osvrćući se na sve češće hibridne prijetnje.

Raskol između Europe i Amerike zbog dizela

Odlučnost Europe da pojača pritisak dolazi u jeku oštrih kritika upućenih administraciji u Washingtonu. Naime, nedavni dogovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o privremenom ukidanju američkih sankcija na ruski dizel izazvao je veliko nezadovoljstvo. Njemačka vlada i europska diplomacija oštro su osudile taj potez.

Europski dužnosnici ne skrivaju zabrinutost zbog ovakvog popuštanja na globalnoj sceni. Upozoravaju da takav dogovor Moskvi osigurava ogromne dodatne prihode koji će se izravno slijevati u daljnje vođenje rata. Odluka Sjedinjenih Američkih Država izravno se kosi s europskim naporima da se ruska ekonomija izolira.

Kallas je zbog toga javno pozvala Washington da uskladi svoju politiku sankcija s Europskom unijom. Prema njezinim riječima, to je jedini način da se osigura maksimalna učinkovitost međunarodnih mjera. Ovaj razvoj događaja jasno pokazuje rastuće izazove u održavanju jedinstvenog zapadnog fronta protiv ruske agresije.

*uz korištenje AI-ja