Američki lovac-ubojica poznat je kao 'najsmrtonosniji dron', Rusi likuju: Već smo vam ih rušili!

Ovo nije prvi put da Amerikanci gube Reapera nakon susreta s ruskim vojnim osobljem. Isto se dogodilo u Libiji 2019. gdje su im borci iz Wagner skupine srušili tu bespilotnu letjelicu, naslađuju se jutros ruski portali i ponavljaju kako su spremni reagirati na američke 'provokacije'. Pišu i kako će piloti koji su bili u blizini američkog drona dobiti i nagrade...

Podsjećamo, ruski lovac Su-27 presreo je u utorak američki vojni dron MQ-9 "Reaper" i udario u njegov propeler, nakon čega se bespilotna letjelica srušila u Crno more. Dva ruska zrakoplova Su-27 presrela su američki špijunski dron, a jedan od njih se s njim sudario u 7:03 sati po srednjoeuropskom vremenu. Nekoliko puta prije sudara, ruski borbeni zrakoplovi ispustili su gorivo na MQ-9 i letjeli ispred njega u nesigurnim manevrima, rekla je američka vojska u priopćenju.

CBS je objavio simulaciju pada drona.

- Naša letjelica MQ-9 je provodila rutinske operacije u međunarodnom zračnom prostoru kada ju je presreo i udario ruski zrakoplov, što je rezultiralo padom i gubitkom MQ-9 - priopćio je general američkog zrakoplovstva James Hecker, koji nadgleda američke zračne snage u toj regiji.

Rusi su pak u startu poručili kako oni nemaju nikakve veze s padom letjelice, već kako je ona pala zbog greške pilota koji je s njom upravljao.

Lovac - ubojica

- Osim za prikupljanje podataka, nadziranje i izviđanje letjelica se koristi i kao 'lovac-ubojica', i to prvi te vrste. - poručili su iz američke vojske tijekom iračkog rata kasnih 2000-ih.

Reapera, poznatog i kao 'Predator B', proizvodi kompanija General Atomics Aeronautical Systems i u upotrebi američke vojske je od 2007. godine. Može biti opremljen naoružanjem, ali to nije uvijek slučaj.

Foto: PROFIMEDA

Tamo 2015. godine iz Pentagona su potvrdili kako je ova letjelica korištena u likvidaciji istaknutog ISIL-ovca Mohameda Emwazija, poznatijeg kao Jihadi John. Ovaj je radikal 'slavu' u ekstremističkim redovima stekao zbog snimki na kojima ubija zapadne zatvorenike.

U srpnju prošle godine jedna se ovakva letjelica srušila tijekom 'trening letova' u Rumunjskoj.

Letjelicu su Amerikanci koristili u Afganistanu, Maliju, Etiopiji, Somaliji, Jemenu, Siriji, Libiji, Iraku... Reapere koriste i naši susjedi Talijani, a prema dostupnim podacima, upotrebljavan je u misijama na Kosovu, ali i prilikom akcija spašavanja migranata iz Mediterana.

Imaju ih i Britanci, Francuzi, Španjolci, Indijci, Japanci i Nizozemci. Reaperov prethodnik "Predator" korišten je tijekom NATO-ovih udara na Srbiju.

Inače, SAD je koristio Reapera iznad Crnog mora i prije početka ruske invazije. Sky News piše kako je ovaj dron jedan od 'najsmrtonosnijih ikad napravljenih'. Dodaju kako će se Amerika pobrinuti da olupina ne padne u ruske ruke zbog napredne tehnologije koju letjelica sadrži.

Rusija: Što da je obrnuto?

Reaperom upravlja dvoje ljude iz baze, raspon krila letjelice je 20 metara, postiže maksimalnu brzinu od 482 km/h, leti na visini do 15 km i može biti iznad 'mete' 24 sata, zbog čega je iznimno koristan tijekom misija nadgledanja, navodi Guardian. Cijena jednog ovog drona je oko 30 mil. dolara.

- To su neprihvatljive misije. Toliko blizu naših granica. Zašto se bave time na tisućama kilometara od SAD-a? Odgovor je jasan, prikupljaju podatke koje kasnije koristi Kijev za napade na Rusiju. Postavimo retoričko pitanje. Da se ruski dron pojavi kod New Yorka ili San Francisca, kako bi američka vojska reagirala? Poprilično sam siguran da bi se pobrinuli za njega - kaže ruski veleposlanik u SAD- Anatolij Antonov za Newsweek. On je odmah pozvan od Amerikanaca na 'razgovor' nakon incidenta.

Rusija je zanijekala da je uspostavljen bilo kakav kontakt i kaže da se dron srušio nakon “oštrog manevriranja”, piše ruska RIA.

Antonov je rekao da je njegov sastanak u State Departmentu bio “konstruktivan” i da nije pokrenuto pitanje mogućih “posljedica” za Moskvu zbog izgreda, izvijestila je RIA.

- Što se nas tiče, ne želimo nikakvu konfrontaciju između Sjedinjenih Država i Rusije. Mi smo za izgradnju pragmatičnih odnosa za dobrobit ruskog i američkog naroda - citirao je Antonov.

Rusko ministarstvo obrane odbacilo je američke optužbe. Prema priopćenju ruskog vojnog resora, dron je letio "s isključenim transponderima, prekršivši granice područja privremenog režima korištenja zračnog prostora uspostavljenog u svrhu izvođenja posebne vojne operacije u Ukrajini, navode ruski mediji.

