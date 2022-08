Američki mediji tvrde: Trump je pokopao bivšu suprugu Ivanu na golf terenu zbog poreza

Bivši američki predsjednik Donald Trump pokopao je svoju nedavno preminulu bivšu suprugu Ivanu na svom golf terenu u New Jerseyu, pišu američki mediji, razmatrajući je li to učinio radi poreznih olakšica.

„Nećete vjerovati, no Donald Trump možda je pokopao Ivanu na svom golf terenu radi porezne olakšice”, stoji u naslovu američkog Vanity Faira.

Tamošnji mediji pišu kako su, pod zakonima savezne države New Jersey, zemljišta korištena za pokapanje umrlih oslobođena plaćanja niza poreza, između ostalog na nekretnine, naslijeđe i prihode.

Sociologinja Brooke Harington sa sveučilišta Dartmouth, autorica knjige o načinima na koji najbogatiji izbjegavaju plaćanje poreza, rekla je da je „isprva bila skeptična oko glasina da je Trump pokopao svoju bivšu suprugu” radi poreznih olakšica, no da se, istražujući zakone New Jerseya, uvjerila se da oni to doista omogućuju te kako ne određuju minimalan broj pokopanih da bi se olakšice mogle primijeniti, piše Vanity Fair.

New York Post, tabloidni medij u vlasništvu Ruperta Murdocha, objavio je u nedjelju fotografije usamljenog groba u polju na imanju s malim nadgrobnim natpisom: Ivana Trump, 20. veljače 1949. - 14. srpnja 2022.

Ivana Trump umrla je prošli mjesec nakon pada niz stepenice, vjerojatno nakon što se onesvijestila.

New York Post je još 2017. izvijestio da je Trump dobio dopuštenje za Ivanin grob u blizini prve rupe na golf igralištu, ali i više grobova koje mogu kupiti svi koji tamo žele počivati.

Najčitaniji članci