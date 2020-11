Američki sudac skeptičan: 'Vi zapravo od ovog suda tražite da poništi 6,8 milijuna glasova'

Američki sudac u utorak je bio skeptičan prema zahtjevu predsjednika Donalda Trumpa da se zaustavi službenike u proglašavanju demokrata Joea Bidena za pobjednika u saveznoj državi Pennsylvaniji

<p>Okružni sudac <strong>Matthew Brann </strong>u Williamsportu rekao je da bi zaustavljanje proglašenja pobjednika značilo lišenje glasačkog prava svih birača u toj saveznoj državi. </p><p>„Vi zapravo od ovog suda tražite da poništi 6,8 milijuna glasova i time oduzme pravo izbora svakom biraču“, kazao je Brann na ročištu. „Možete li mi reći kako bi se to moglo opravdati?“. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Sudac je objavio da neće odmah donijeti odluku o slučaju, zatraživši pisana očitovanja dviju strana u narednim danima. </p><p>Trumpov odvjetnik <strong>Rudy Giuliani</strong> je tijekom saslušanja rekao kako je na izborima 3. studenoga zabilježena „raširena prijevara na razini cijele države“, kao što to ponavlja i republikanski predsjednik, no nije ponududio odgovarajuće dokaze. </p><p><strong>Mark Aronchick</strong>, odvjetnik koji u procesu zastupa nekoliko okruga Pennsylvanije, rekao je da bivši odvjetnik New Yorka „živi u svijetu fantazije“. </p><p>„Odbacite ovaj slučaj da se možemo početi baviti stvarnim pitanjima ove zemlje“, rekao je Brannu. „Dovršimo ovo“. </p><p>Ta je tužba jedna od mnogih koje je Trumpov stožer podnio u ključnim saveznim državama u kojima je izgubio, pokušavajući osporiti Bidenovu pobjedu na američkim predsjedničkim izborima. </p><p>Suci su već odbacili tužbe u Michiganu i Georgiji, a poraz u Pennsylvaniji predstavljao bi konačan udarac već neizglednim Trumpovim pokušajima da pravno ospori rezultate izbora. </p><p>Trumpov tim je u utorak najavio da će pokušati blokirati Bidenovu pobjedu i u Nevadi ili da se tamo pobjednikom proglasi republikanac. Taj potez povukli su elektori odani Trumpu koji bi ušli u izborni kolegij da je Trump pobijedio u toj saveznoj državi.</p><p>Prema službenim podacima Biden je u toj saveznoj državi pobijedio s 33.596 glasova razlike. </p>