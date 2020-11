Prvotna odluka da se zamrznu i izdvoje svi glasovi iz okruga Wayne odba\u010dena je nakon \u0161to su se gra\u0111ani \u017ealili da im se kr\u0161e njihova ustavna prava. Gra\u0111ani su tako satima stajali u redu kako bi pred Odborom mogli izre\u0107i svoje mi\u0161ljenje te zatra\u017eiti da se njihovi glasovi uzmu u obzir.\u00a0

\u00a0

\u00a0

Trump gubi gdje stigne, vrhovni sud odbio žalbu u Pennsylvaniji, glasove priznali i u Michiganu

Trumpove žalbe nastavljaju padati, vrhovni sud u Pennsylvaniji odlučio je da republikanski promatrači nisu bili predaleko od brojača glasova, u Michiganu su priznali 800 tisuća glasova iz okruga Wayne

<p>'Vse bum vas tužil!' je bila <strong>Trumpova</strong> taktika nakon što je postalo jasno da je izgubio predsjedničke izbore, no i ta se taktika pokazuje kao promašena. Nakon što je zaključeno da u Georgiji nije bilo prevare prilikom brojanja, Trumpovu tužbu sad je odbacio i vrhovni sud u Pennsylvaniji, a izborni odbor u Michiganu je poništio odluku o odbacivanju 800 tisuća glasova iz okruga Wayne. </p><h2>Moraju samo biti u sobi</h2><p>Trumpa zastupa <strong>Rudy Giuliani</strong> koji je u <strong>Pennsylvaniji</strong> podnio tužbu zbog 'prevelikog razmaka između brojača i republikanskih promatrača'. Tvrde da su bili na udaljenosti od 4 metra, iza ograde visine do struka te da zbog toga nisu mogli vidjeti detalje na listićima. Žalbeni sud je presudio u njegovu korist i naredio da se ograda približi brojačima, no sada je Vrhovni sud odbacio tu presudu. Na Vrhovnom sudu kažu da zakon obvezuje birački odbor da pusti promatrače u prostoriju u kojoj se broje glasovi, ali da nije propisana udaljenost od listića. U Philadelphiji je odluka o udaljenosti od 4 metra donesena kako bi se zaštitila privatnost listića kao i zdravlje promatrača i brojača zbog korona virusa. Republikanski promatrač, Jeremy Mercer, svjedočio je o tome kako je mogao vidjeti da brojači vade listiće iz omotnica, no nije vidio što na njima piše. Vrhovni sud tvrdi da nije trebao ni vidjeti jer po zakonu promatrači ne mogu ulagati prigovore prije kraja brojanja. </p><p> - Zakonodavna vlast savezne države pokazuje namjeru da nakon brojanja revidira režim slanja glasova poštom bez valjanog razloga. Također, po ovoj tužbi, valjani glasovi bi morali biti zanemareni zbog neslaganja oko proceduralne stavke, to nema smisla - objasnio je svoju presudu sudac <strong>Thomas Saylor. </strong>Koliko god je neobično da promatrači mogu ulagati prigovore tek nakon završetka brojanja, američki pravosudni sustav drži glas svakog čovjeka iznad proceduralnih neslaganja. </p><p>Suci su pitali Giulianija zašto bi trebali odbaciti 1,5 milijuna glasova za koje Trumpovi ljudi smatraju da su nelegalni, no nigdje u tužbi ne stoji pravni razlog po kojemu bi ova odluka bila legitimna. Kad je sudac predložio da će narediti posebnu istragu koja se u slučajevima prevare može provesti, Giuliani je priznao da oni ne tvrde da se u Pennsylvaniji dogodila izborna prevara s glasovima. </p><p> - Ti listići su mogli doći od Mickeya Mousea. Mi to ne znamo. Ovo se još nikad nije dogodilo - objašnjavao je Giuliani, no kako nije ponudio nikakve dokaze, niti je tužba temeljena na izbornoj prevari, sud ju je odbacio jer se zapravo radi samo o Trumpovoj želji da bude po njegovom. Makar i bez dokaza. </p><h2>Ipak odobreno 800 tisuća glasova</h2><p>U okrugu Wayne u Michiganu ipak je priznato 800 tisuća glasova koji su bili zamrznuti zbog neslaganja u broju glasova i registriranih glasača. Ponovnim brojanjem zaključeno je da se radi o neznatnom broju razlike te da ta razlika ne može napraviti apsolutno ništa da bi promijenila rezultate.</p><p> - Uobičajeno je za neke dijelove Michigana i ostatka zemlje da se dogodi ta mala razlika, pogotovo jer je velik broj ljudi glasao. Ono što je najvažnije je da to nije znak da su svi glasovi nevažeći - rekla je državna tajnica <strong>Jocelyn Benson, </strong>koja je na Twitteru odgovorila Trumpu nakon što je on pohvalio zamrzavanje glasova.</p><p>Prvotna odluka da se zamrznu i izdvoje svi glasovi iz okruga Wayne odbačena je nakon što su se građani žalili da im se krše njihova ustavna prava. Građani su tako satima stajali u redu kako bi pred Odborom mogli izreći svoje mišljenje te zatražiti da se njihovi glasovi uzmu u obzir. </p><p> </p><p> </p>