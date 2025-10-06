Američki vrhovni sud odbio žalbu Epsteinove bivše djevojke

Američki vrhovni sud u ponedjeljak je odbio saslušati žalbu Ghislaine Maxwell kojom je ona htjela poništiti presudu zbog pomaganja financijašu i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu u seksualnom zlostavljanju tinejdžerki.

Suci su odbili žalbu Britanke, bivše Epsteinove djevojke, koja služi 20 godina zatvora nakon što je 2021. osuđena po optužnici koja uključuje i podvođenje maloljetnica. Time su podržali raniju odluku nižeg suda koji je potvrdio presudu Maxwell.

Njezini odvjetnici tvrdili su da je ona nepropisno optužena jer su ranijom nagodbom federalnih tužitelja i Epsteina na Floridi 2007. navodno zaštićeni i njegovi pomoćnici, što bi značilo da se njoj nije moglo suditi u New Yorku, gdje je optužena.

„Mi smo naravno duboko razočarani odlukom Vrhovnog suda koji je odbio saslušati Ghislaine Maxwell. No borba nije gotova, preostaju ozbiljna pravna i činjenična pitanja, a mi ćemo nastaviti koristiti svaku mogućnost kako bismo osigurali da je pravda zadovoljena”, rekao je njezin odvjetnik David Oscar Markus.

Maxwell je uhićena 2020., pa osuđena iduće godine zbog podvođenja djevojaka između 1994. i 2004. godine.

Nakon što su tijekom predsjedničke kampanje naglašavali da će objava dosjea o Epsteinu biti njihov prioritet, vlada Donalda Trumpa sada pokušava primiriti bijes javnosti, pa i svojih pristaša, zbog odluke ministarstva pravosuđa da ne objavi te dokumente.

Epstein, nekad pripadnik visokog društva SAD-a i Velike Britanije, objesio se u zatvoru 2019. čekajući istragu, iako je bio pod 24-satnim nadzorom zbog mogućnosti samoubojstva. Trump je bio blizak s njim tijekom devedesetih i početkom 2000-tih godina, a Maxwell je nedavno potvrdila tužiteljima da se Trump nikad nije neprimjereno ponašao.