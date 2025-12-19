Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'

Srednjoškolac iz Zagorja, koji je u listopadu teško ozlijeđen ubodom noža u prsni koš u školi, danas je živ zahvaljujući iznimno brzoj reakciji hitnih službi i koordiniranom radu više bolničkih timova te brzoj odluci dječjeg i vaskularnog kirurga Dina Papeša. Srednjoškolac je nakon incidenta u kojem je zadobio po život opasnu ozljedu helikopterom hitne medicinske službe prevezen u Zagreb, a potom zbrinut u KBC-u Zagreb na Rebru, gdje mu je spašen život.

Posjetili smo KBC Zagreb, gdje smo razgovarali s liječničkim timom zahvaljujući kojemu je srednjoškolac danas zdrav, kao i s ravnateljem te šefom kirurgije koji su nam otkrili da su u pitanju bile minute te da se djelovalo odmah bez gubljenja vremena na čekanje dijagnostike.

Specijalist hitne medicine, dr. Adis Keranović, koji je vodio trauma tim i imao prvi kontakt s ozlijeđenim maloljetnikom, za 24sata je ispričao kako je zaprimanje pacijenta bilo iznimno zahtjevno.

- Prvi sam dobio poziv da dolazi dječak s ozljedom prsnog koša s područja Krapinsko-zagorske županije helikopterom. Kad je stigao, bio je pri svijesti, izrazito suradljiv i nevjerojatno hrabar. Čak i kad sam mu objašnjavao postavljanje drena, pokazao je veliku prisebnost i hrabrost - rekao je dr. Keranović.

Spašavanje na terenu

Naglasio je da cijeli proces spašavanja započinje već na terenu.

- Izvanbolnička hitna medicinska služba prepoznala je da je riječ o životno ugroženom djetetu i da je potreban helikopterski prijevoz. Tim koji je došao na mjesto događaja to je odmah prepoznao i, prema smjernicama, kontaktirao helikoptersku hitnu medicinsku službu, koja je poletjela iz baze u Velikoj Gorici. Ključno je da se danas pacijent ne 'utrpava' samo u vozilo i vozi, nego da se trauma zbrinjava odmah na terenu. Liječnik sa svim kompetencijama mora doći i započeti liječenje već tamo - objasnio je Keranović.

Tijekom helikopterskog transporta bolnica je bila obaviještena da stiže životno ugroženo dijete s teškom ozljedom prsnog koša, zbog čega se u KBC-u Zagreb odmah okupio trauma tim.

- Postoji poseban sustav dojave, zna se tko čini trauma tim. Javio sam se kao stariji specijalist, s nama je bio i dr. Dino Papeš kao dječji kirurg. U reanimacijskoj sali vrlo brzo smo prepoznali da je dijete životno ugroženo i da nemamo vremena čekati dijagnostiku. Nakon inicijalnog zbrinjavanja dijete je odmah upućeno u operacijsku salu - rekao je Keranović naglašavajući da trauma tim čine liječnici i medicinske sestre različitih struka, uključujući dječje kirurge, anesteziologe i druge specijaliste, a ne samo liječnike hitne medicine.

Važno je, dodaje, da se pokreće protokol transfuzije, a CT mora biti spreman.

Dječji kirurg dr. Dino Papeš donio je ključnu odluku o hitnom operativnom zahvatu.

- U toraksu je imao dvije litre krvi i bio je neposredno životno ugrožen. Kod ubodne rane prsnog koša postavlja se dren i ako izađe više od litre krvi, to je jasan znak za hitnu operaciju bez daljnje dijagnostike. Kod njega je iscurilo više od 2,5 litara. Nije djelovao onoliko loše koliko je uistinu bio - rekao je dr. Papeš.

'Srednjoškolac je dobro, vježba tjelesni'

Otkrio je i da je ozljeda bila vrlo teška.

- Imao je ozljedu velike krvne žile u prsnom košu i izravan ubod u srce. Operacija je trajala oko dva sata. Kod djece je specifično da mogu podnijeti veće gubitke krvi i ne moraju djelovati ozbiljno ugroženi dok ne dođe do nepovratnog stanja šoka, pa stoga postoji rizik da se donese pogrešna odluku i odgodi hitno potreban zahvat radi dijagnostike ili pokušaja stabilizacije - istaknuo je Papeš.

Dodao je kako je odluka da se ide ravno u operacijsku salu bila važnija čak i od same tehničke izvedbe zahvata.

- Ključno je bilo kliničko prepoznavanje te znanje i iskustvo cijeloga tima - naglasio je dr. Papeš.

Danas je mladić u dobrom stanju.

- U bolnici je bio deset dana. Sad već vježba tjelesni, priprema se za odlazak na učeničku razmjenu. Očekujemo da će dalje funkcionirati bez ikakvih ograničenja, a to nas sve jako veseli jer je riječ o izuzetno hrabrom, staloženom i pristojnom dečku - rekao je dr. Papeš.

Ravnatelj KBC-a Zagreb, dr. Fran Borovečki, istaknuo je da su u ovom slučaju presudni bili klinička procjena i spremnost sustava.

- Ključno je da se nije čekalo. Klinički je prepoznato da je dijete životno ugroženo i odmah se išlo u zahvat. Zato je Rebro spremno za ovakve situacije - rekao je Borovečki naglasivši važnost suradnje hitne medicinske pomoći, helikopterske službe i bolničkih timova, uz pohvalu Ministarstvu zdravstva.

Predstojnik Klinike za kirurgiju KBC-a Zagreb, prof. dr. Davor Mijatović, istaknuo je koliko je odluka o operaciji bila teška, ali i presudna.

- Donijeti takvu rizičnu odluku bez dijagnostike zahtijeva iskustvo. To drugo jutro, kad smo čuli na sastanku za taj slučaj, odmah smo zaključili koliko je to strašna odluka, svaka mu čast. Ući u dijete s ozljedom srca, gdje morate šivati srce koje se pomiče, to je strašna odluka. No to je budućnost dječje kirurgije i dokaz da imamo svoje nasljednike - rekao je prof. Mijatović pohvalivši dr. Papeša.

Naglasio je da su u ovakvim slučajevima minute presudne.

- To dijete je živo jer je došlo u KBC Zagreb. Usudim se reći da ne bi preživjelo da nije bilo dovezeno na Rebro. Ovo je jedino mjesto u Hrvatskoj gdje se, zahvaljujući multidisciplinarnosti, moglo na ovakav način pristupiti pacijentu - zaključio je dr. Mijatović.

U inicijalno zbrinjavanje bili su uključeni specijalisti hitne medicine, anesteziolozi, kirurzi, medicinske sestre i tehničari, a cijeli slučaj još jednom je pokazao koliko je važno znati gdje se teške ozljede djece mogu zbrinjavati.

- Više kolega kirurga odmah je bilo spremno doći pomoći, uključujući i mojega mentora sa specijalizacije, prof. Tomislava Luetića, koji je došao u salu i dao mi dodatnu sigurnost, što je jako važno kad se zbrinjavaju rijetka stanja. Ako pacijenta dovedete na pogrešno mjesto posljedice mogu biti fatalne. Zato je važno da sustav funkcionira te da hitna služba i kolege iz drugih bolnica pravilno upute ozlijeđeno dijete kako se ne bi gubilo vrijeme. Osim za ubodne ozljede, KBC Zagreb Rebro je jedina ustanova u Zagrebu i okolnim županijama gdje se mogu adekvatno zbrinuti djeca s ozljedama koje traže 24-satnu dostupnost i zajednički pristup raznih specijalnosti. Primjeri takvih ozljeda su politrauma (udružene životno ugrožavajuće ozljede), amputacijske ozljede, ozljede krvnih žila i sve ozljede unutrašnjih organa kod kojih postoji po život opasno krvarenje. Uvođenje helikopterske hitne medicinske pomoći je već značajno unaprijedilo skrb o djeci s navedenim ozljedama, a skora gradnja helidroma u sklopu rekonstrukcije Rebra dovest će je na najvišu razinu - poručio je dr. Papeš.