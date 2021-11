Nakon što je dva mjeseca odbijao intervenirati, američki Vrhovni sud u ponedjeljak će saslušati argumente o zakonu kojim Teksas zabranjuje pobačaj nakon šest tjedana trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta.

Devetero sudaca, među kojima je šest konzervativnih, dva sata će slušati stajališta stranaka. Zbog svog društveno-političkog značaja, rasprava izaziva veliki interes javnosti.

Ministarstvo pravosuđa američkog demokratskog predsjednika Joea Bidena i udruženje klinika koje rade pobačaje optužili su Teksas, drugu po veličini američku saveznu državu, zbog restriktivnog zakona koji smatraju neustavnim.

Teksaški zakon pobačaj zabranjuje nakon što je moguće detektirati “otkucaje srca fetusa”, što je obično u šestom tjednu trudnoće kada mnoge žene još ni ne znaju da su trudne.

I druge američke savezne države u kojima su na vlasti republikanci donijele su zakonske odredbe kojima se ograničava pobačaj, no sudovi su to poništili jer nije bilo u skladu s prethodnim odredbama Vrhovnog suda koje su jamčile pravo na pobačaj dok god fetus nije u stanju preživjeti izvan maternice, što je od 22. do 24. tjedna trudnoće.

Provedba zakona u rukama građana

“Zakon o otkucaju srca” koji je donesen u Teksasu razlikuje se od ostalih po tome što mimo države daje građanima pravo da mogu tužiti liječnike koji obavljaju pobačaje i bilo koju osobu koja im u tome pomaže.

Građani koji iskoriste to pravo i tako sudjeluju u pokretanju sudskih postupaka za nagradu mogu dobiti deset tisuća dolara. To je izazvalo veliko negodovanje javnosti jer kritičari smatraju da potiče ljude na uhođenje.

Uvođenje teksaškog zakona zakompliciralo je intervenciju Ministarstva pravosuđa zbog načela poznatog pod nazivom “suvereni imunitet”, navodi Mary Ziegler, profesorica ustavnog prava na Državnom sveučilištu Florida i gostujuća profesorica na Harvardu.

“Jedanaesti amandman američkog Ustava ograničava okolnosti pod kojima netko može tužiti saveznu državu”, objašnjava Ziegler za AFP.

“To je, međutim, moguće ako državne vlasti provode potencijalno neustavan zakon", navodi Ziegler.

Teksas je to zaobišao tako što je provedbu zakona o pobačaja iz ruku vlasti prebacio na privatne građane. "Teksas je time do sad uspješno zagovarao svoju imunost na tužbu”, rekla je Ziegler.

Djevojčici onemogućen pobačaj

Kada je teksaški zakon stupio na snagu 1. rujna, klinike u kojima je moguće prekinuti trudnoću zatražile su da Vrhovni sud zaustavi provedbu zakona, no sud je to odbio zbog “proceduralnih pitanja”.

Biden je bio među onima koji su prozvali Vrhovni sud jer se nije uhvatio u koštac sa zakonom “koji očigledno krši ustavno pravo potvrđeno u slučaju Roe protiv Wadea”.

Riječ je o poznatoj presudi iz 1973. kojom je Vrhovni sud zajamčio ženama pravo na pobačaj.

Klinike u Teksasu u strahu od potencijalno pogubnih tužbi zatvorile su svoja vrata, a broj pobačaja drastično se smanjio. Prema podacima Sveučilišta u Teksasu, u rujnu ove godine bilo je 2.100 pobačaja, dok ih je u isto vrijeme prošle godine bilo 4.300.

Organizacija za planiranje roditeljstva, Planned Parenthood, jedna od najvećih američkih ustanova za pružanje zdravstvene skrbi ženama, uputila je sudu dokument na kojem su na 30 stranica navedena svjedočanstva žena i liječnika pogođenih novim zakonom o pobačaju.

Između ostaloga, dokument sadrži i izjavu šesnaestogodišnjakinje iz Teksasa, potpisane inicijalima F. P., koja je rekla da nije spremna za dijete, ali da si možda neće moći priuštiti odlazak u drugu državu kako bi pobacila.

Samohrana majka potpisana kao D. O. rekla je da želi pobaciti nakon što je “konačno pobjegla” iz nasilne veze.

Jedna pacijentica, potpisana kao I. O., ima samo 12 godina.

Postoji li peti glas?

Vrhovni sud odluku nakon rasprave može donijeti bilo kada, no očekuje se da će to biti do 1. prosinca kad će se održati rasprava o još jednom spornom zakonu o pobačaju, savezne države Mississippi kojim se zabranjuje pobačaj nakon 15. tjedna trudnoće.

Izgledno je da su najmanje četiri suca spremna poništiti novi teksaški zakon: troje liberala i predsjednik suda John Roberts koji je ranije izrazio zabrinutost zbog novog teksaškog zakona.

“Sada je samo pitanje postoji li i peti glasi”, rekao je Steve Vladeck, profesor prava na Sveučilištu Teksas.

Iz organizacije Planned Parenthood poručuju da su “oprezno optimistični”.

“Nadam se da će se sud umiješati i zaustaviti da taj zakon i dalje šteti”, rekla je Alexis McGill Johnson, predsjednica i izvršna direktorica organizacije Planned Parenthood.

Steve Vladeck prognozira da bi sud mogao poništiti teksaški zakon, ali dopustiti nešto blaži iz Mississippija.