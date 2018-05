"Amerika izlazi iz nuklearnog sporazuma s Teheranom..."

SAD izlazi iz međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom, objavio je u utorak američki predsjednik Donald Trump (71).

- To je režim terora. Imamo dokaz da je obećanje Irana bila laž. Sporazum nije donio mir i nikada neće. Već sam ranije najavio da ćemo se povući iz sporazuma ako on ne bude bio ispunjen. Razgovarali smo sa svim partnerima no zaključio sam da ne možemo spriječiti Iran da napravi atomsku bombu. Ako ne napravimo ništa znamo što će se točno dogoditi. Uskoro ću potpisati dokument koji će odrediti najviši stupanj sankcija Iranu. Amerika neće biti talac Irana. Kada ja nešto obećam ja se toga držim - rekao je Trump.

Dodao je kako će Amerika sada biti puno sigurnija.

New York Times je već ranije tvrdio da je Trump u telefonskom razgovoru francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu rekao da SAD neće ostati u sporazumu s Iranom. Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je da će Washington zažaliti ako se povuče iz nuklearnog sporazuma s Teheranom, koji će se snažno oduprijeti američkom pritisku da ograniči njegov utjecaj na Bliskom istoku.

On je u ponedjeljak ipak dao naslutiti da bi Iran mogao ostati predan sporazumu čak i ako se SAD iz njega povuče.

I prije nego što je stupio na dužnost, Trump je kritizirao sporazum što ga je Iran sklopio sa šest svjetskih sila te odavna prijeti povlačenjem iz tog ugovora ako ga europske potpisnice do 12. svibnja ne dopune izmjenama koje bi trebale popraviti, po Trumpovoj ocjeni "užasne" nedostatke.

Sporazum između Irana i šest sila (Sjedinjene Države, Francuska, Kina, Njemačka, Rusija i Velika Britanija) ograničava iranski program obogaćivanja uranija kako se ne bi mogao upotrijebiti za razvoj atomskog oružja, a zauzvrat su Iranu ublažene međunarodne sankcije, kojih je većina ukinuta u siječnju 2016.

Europske zemlje predane su očuvanju sporazuma, ali u želji da privole SAD da ostane u njemu, spremne su razgovarati o proširenju ugovora novim obvezama.

Riječ je četiri prijedloga: produljiti nadzor iranskih nuklearnih aktivnosti nakon 2025., uključiti u sporazum i nadzor iranskog programa balističkih projektila, te ograničiti iransko vojno sudjelovanje u regiji, u ratu u Siriji i Jemenu.

'Trump nije obavijestio Macrona o svojim planovima za Iran'

Ured Emmanuela Macrona rekao je da američki predsjednik Donald Trump nije francuskom kolegi dao nikakve naznake o tome što planira reći u utorak navečer u vezi povlačenja iz nuklearnog sporazuma s Iranom.

U odgovoru na pitanje agencije Reuters, ured francuskog predsjednika opovrgnuo je pisanje lista New York Times.

Američki dnevnik prenio je kako je Trump rekao Macronu da će se Washington povući iz iranskog nuklearnog sporazuma.

Također je, kako je dalje izvijestio NYT, Trump najavio da će ponovno uvesti sve sankcije koje je zamrznuo prema tom sporazumu iz 2015., ali i nametnuti dodatne gospodarske mjere.

Trump i Macron telefonski su razgovarali u utorak poslijepodne.