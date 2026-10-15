Amerika razmišlja o bacanju 'majke svih bombi' na Iran

Američka vojska razvila je nove planove za napade koji uključuju mogućnost uporabe takozvane „majke svih bombi” za gađanje iranske energetske infrastrukture i nuklearnih postrojenja, ako predsjednik Donald Trump naredi nastavak borbenih operacija, bilo prije ili nakon izbora za američki Kongres na polovici predsjedničkog mandata, prema riječima više američkih dužnosnika upoznatih s tim planovima, piše CNN.

Uporaba bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), najveće nenuklearne bombe u američkom arsenalu, prvi put u sukobu s Iranom predstavljala bi značajnu eskalaciju, premda postoje sumnje u to koliko bi ona bila učinkovita u ostvarivanju bilo kojeg od Trumpovih javno iznesenih strateških ciljeva ili u promjeni odnosa snaga u ratu, izjavilo je više izvora upoznatih s internim vojnim raspravama o mogućem korištenju tog oružja.

Trump se suočava s pritiskom da okonča duboko nepopularan rat, dok se republikanci pripremaju za moguću političku reakciju birača na predstojećim međuizborima, a nakon više od šest mjeseci američkog bombardiranja gotovo da nema naznaka da su dvije zemlje blizu postizanja dogovornog rješenja.

Trump je naredio vojsci da pripremi dodatne planove napada na iranske ciljeve, koji uključuju „velik broj energetskih postrojenja” i moguću uporabu bombe MOAB, rekao je jedan od izvora za CNN. Isti je izvor naveo da je upotrijebljena formulacija prema kojoj bi se taj napad izveo „prije povlačenja američkih snaga iz područja odgovornosti Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM)”, što upućuje na mogućnost da bi administracija mogla pokrenuti dodatne napade, pokušati proglasiti pobjedu i potom brzo povući sve svoje snage.

Drugi je izvor rekao za CNN da vojni planovi za napade na iranska nuklearna postrojenja, uključujući lokaciju Pickaxe Mountain, također izričito predviđaju uporabu bombe MOAB. Posljednjih je mjeseci Trump više puta zaprijetio napadom na lokaciju Pickaxe, gdje su, prema procjenama SAD-a i Izraela, pohranjene komponente iranskog nuklearnog programa, iako je ranije ove godine obustavio opsežne borbene operacije. Trump i dalje ističe da mu je cilj osigurati da Iran nikada ne dođe do nuklearnog oružja.

Majka svih bombi

GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast) američka je konvencionalna, odnosno nenuklearna zrakoplovna bomba, razvijena 2003. godine. Nadimak „majka svih bombi” dobila je zbog golemih dimenzija i razorne snage eksplozije. Teška je približno 9,8 tona, duga oko 9,2 metra i promjera približno 1 metar. Njezino eksplozivno punjenje iznosi približno 8,5 tona.

Koristi konvencionalni eksploziv te sustav navođenja GPS-om, uz inercijsku navigaciju. Konstruirana je tako da se iz transportnog zrakoplova C-130 izbaci kroz stražnju rampu, nakon čega se pomoću padobranskog sustava i navođenja usmjerava prema cilju.

Za razliku od bombi koje prvenstveno razaraju pri udaru u tlo, MOAB je namijenjena eksploziji u zraku ili neposredno iznad tla, čime nastaje snažan udarni val koji se širi velikim područjem. Razorni učinak može zahvatiti područje veličine više gradskih blokova, ovisno o uvjetima detonacije i okolnom terenu.