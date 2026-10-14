Iranski plan za rušenje Trumpa: Novim taktikama žele držati visoke cijene energenata

Iran primjenjuje nove taktike za napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, nastojeći održati visoke cijene nafte i utjecati na ishod američkih izbora za Kongres u studenome, izjavila su za Reuters dva visoka iranska dužnosnika.

Teheran pokušava uspostaviti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. veljače pokrenuli napade na Iran. Ograničavanjem prolaska kroz taj pomorski prolaz, kojim se prije rata odvijala približno petina svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom, Iran nastoji steći snažniju pregovaračku poziciju u odnosima s Washingtonom.

⚡️JUST IN: One Oil Tanker and One Container Ship have been Struck by Iran in the Strait of Hormuz A vessel can be seen burning, and Iran is damaging ships daily now https://t.co/pok4E1OwDL — Iran Observer (@IranObserver0) October 13, 2026

Iranske prijetnje i napadi ozbiljno su ograničili pomorski promet kroz tjesnac, što je dovelo do rasta cijena nafte, iako se dio nafte i dalje prevozi tim pravcem.

Dvojica dužnosnika odbila su iznijeti pojedinosti o novoj strategiji, no jedan od njih izjavio je da je Iran prije otprilike deset dana počeo primjenjivati drukčije ofenzivne taktike protiv brodova za koje smatra da krše njegova ograničenja. Dodao je da je to dovelo do povećanja broja napada na takve brodove.

Nova strategija uključuje promjene u vrstama napada, ali i njihovoj učestalosti, a jedan od ciljeva je utjecati na ishod američkih izbora, naveli su dužnosnici.

„Cilj je osujetiti napore Sjedinjenih Država i njihovih saveznika da snize svjetske cijene nafte”, izjavio je jedan od dvojice dužnosnika.

Odluka o uvođenju nove strategije donesena je na najvišim razinama iranskog vodstva, a njezina provedba u potpunosti je usklađena unutar cjelokupnog iranskog vladajućeg sustava, izjavili su dužnosnici.

Visoke cijene energenata predstavljaju sve veći politički rizik za Donalda Trumpa i njegovu administraciju. Skuplja nafta izravno utječe na cijene goriva, prijevoza i niza drugih proizvoda, povećavajući troškove života američkih građana. Uoči izbora za Kongres u studenome, dugotrajno poskupljenje energenata moglo bi oslabiti potporu Trumpu i republikancima. Iran, čini se, nastoji iskoristiti upravo taj pritisak, računajući da bi nezadovoljstvo američkih birača zbog visokih cijena moglo imati političke posljedice za aktualnu administraciju.