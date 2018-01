Amerika se i dalje se smrzava, ali porast će temperature

Ledene temperature potukle su rekorde hladnoće u nedjelju na sjeveroistoku SAD-a, iako meteorološke prognoze predviđaju blaže temperature sljedećeg tjedna.

Po brojkama američkih medija, ledene temperature odgovorne su za smrt 22 osobe.

U nedjelju je termometar pokazivao povijesno nisku temperaturu od -15 stupnjeva Celzija u njujorškog zračnoj luci JFK gdje je vladao kaos zbog otkazivanja i kašnjenja letova.

Nijedan međunarodni zrakoplov nije sletio na terminal 1 kamo stižu letovi Air Francea, Japan Airlinesa, Korean Aira i Lufthanse. Ukupno je otkazano 94 letova a 17 ih je preusmjereno.

U Bostonu je izmjereno -19 stupnjeva Celzija u nedjelju ujutro što nije izmjereno od 7. siječnja 1986. Temperature bi se ipak trebale popeti sljedećih dana.

Na istoku Kanade meteorološke službe proglasile su uzbunu od ekstremne hladnoće praktički posvuda.

No, pad temperature popratit će nove snježne oborine. Temperatura koja je u podne u nedjelju još iznosila -20 stupnjeva Celzija u Quebecu i New Brunswicku trebala bi porasti do -10 u nedjelju navečer.

Pomorski prijevoz u velikoj je većini obustavljen u nedjelju u Kanadi.