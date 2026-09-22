Amerika zaprijetila sankcijama, Irak povukao potez: Iranski avioni više ne smiju u Bagdad

Irak je naložio svojoj Agenciji za civilno zrakoplovstvo obustavu letova iranskih zračnih prijevoznika prema zračnoj luci u Bagdadu od srijede, rekla su dva izvora za Reuters, nakon što su Sjedinjene Države zaprijetile sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge iranskim prijevoznicima. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u ponedjeljak da će svim iranskim zrakoplovnim tvrtkama biti onemogućen rad 23. rujna zbog prijetnje sekundarnim sankcijama pružateljima usluga u zračnom prometu, sedam mjeseci od početka rata između Sjedinjenih Država i Irana.

Iračka vlada razmatra preusmjeravanje letova kompanije Iran Air iz Bagdada prema zračnoj luci u Nadžafu, rekla su dva upućena izvora koji su željeli ostati neimenovani.

Obustava letova stupa na snagu u srijedu u ponoć.

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je ranije, pozivajući se na Iransku organizaciju za civilno zrakoplovstvo, da su letovi iz Teherana prema Bagdadu i Muscatu otkazani od srijede, a svi preostali međunarodni letovi, uključujući onaj za Istanbul, odvijat će se prema rasporedu.

"Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu te su u tijeku konzultacije o tom pitanju", izjavio je glasnogovornik Iranske organizacije za civilno zrakoplovstvo za poluslužbenu iransku novinsku agenciju ISNA-u.

Bessent je za CNBC rekao da u trenutku kada iranski zrakoplov sleti u neku zračnu luku "ne smijete mu osigurati gorivo, ne smijete mu pružiti usluge slijetanja niti mu prodavati karte, inače ćete biti isključeni iz dolarskog sustava."