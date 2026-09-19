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UDAR NA RUSKE SAVEZNIKE

Donald Trump potpisao zakon o novom paketu sankcija Rusiji

Piše HINA,
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Donald Trump potpisao zakon o novom paketu sankcija Rusiji
Foto: Reuters/Telegram
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Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o paketu novih, sveobuhvatnih sankcija protiv Rusije koji je prethodno odobrio Kongres, priopćila je Bijela kuća u petak

Paket sankcija dobio je dvostranačku potporu u Kongresu, a cilj mu je pojačati pritisak na Rusiju zbog njezina rata protiv Ukrajine.

Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina, kojima Moskva financira svoj rat.

Zakon, među ostalim, ovlašćuje Trumpa da uvede sankcije petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i za pet zemalja koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija.

Te bi mjere mogle dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Zakon nosi ime po pokojnom američkom senatoru Lindseyju Grahamu koji je imao ključnu ulogu u njegovu donošenju.

Osim sankcija Rusiji, zakon također osigurava okvir za produljenje sankcija protiv Irana do 2031. godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Trumpu na potpisivanju zakona.

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- Najbolji način da se oda počast Lindseyjevoj uspomeni bit će potpuna i brza provedba odredbi ovog zakona. A najbolja nagrada za sve koji nam pomažu u vršenju pritiska na Rusiju da okonča rat bit će mir - napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

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Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je prije Trumpova potpisivanja zakona da bi daljnje američke sankcije mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini.

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