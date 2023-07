Amerikanac o havariji na Braču: 'Bio je kaos, jedrilica je tonula, a djeca su bila prestravljena'

Brod je bacalo na stijene, sve više mora je nadiralo. Mislim da je kapetan bio u šoku. Nisam uopće mogao s njim razgovarati, pokušavao sam ga pitati trebamo li skočiti s broda, i ako skočimo, u kojem smjeru trebamo plivati. Nije bio u stanju odgovoriti. Nije uopće funkcionirao. Potpuna blokada, nikad to nisam vidio. Uspio sam osloboditi kajak na katamaranu da nas pripremim. Vrijeme se malo počelo smirivati i odlučili smo da ćemo iskočiti. Bilo je zastrašujuće – prepričava nam Amerikanac David Smith strašne trenutke havarije. Bilo je to u petak oko 19 sati, a na katamaranu koji se nasukao kod rta Kobila na Braču bili su on, njegova supruga i troje djece u dobi od 17, 15 i 11 godina.