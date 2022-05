Amerikanac skakao s mosta u Neretvu, pa ga spašavali hrabri Mostarci. Prijatelji sve snimili

Spašavanje mladog Amerikanca iz Neretve, koji nakon skoka sa Starog mosta u Mostaru nije uspio isplivati, snimili su njegovi prijatelji koji su video objavili i zahvalili dvojcu koji ga je spasio, piše Klix.ba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Srećom, mostarski skakač Admir Delić Guma i Ali Hamza Duraković​, koji vozi turiste na čamcu ispod Starog mosta, svojom prisebnošću i hrabrošću brzo su djelovali i spasili njihovog prijatelja.

Prijatelji su objavili video spašavanja na društvenim mrežama.

Podsjetimo, akcija spašavanja dogodila se u četvrtak poslijepodne, kad su hrabri Mostarci iz rijeke izvukli turista koji je s prijateljima posjetio Mostar.

Mladi sportaš bio je uvjeren da može izvesti skok s mosta, a njegovi su prijatelji krenuli snimati taj podvig i ne sluteći kakva će drama uslijediti samo nekoliko sekundi kasnije.

Cijelu akciju za Oslobođenje je opisao i Duraković.

- Vodostaj rijeke je taj dan bio mnogo veći. Iz svega toga je bilo je i rizičnije i teže spasiti ovog momka koji je skočio. Ja sam bio tu na poslu, vozim turiste čamcem, i taman sam završio sa jednom turom, došao sam tu do plaže, kad je došao Admir Delić i ušli smo zajedno u čamac da sačekamo tog momka koji je skočio. Samo što smo došli tu do ispod mosta, on nekako nekontrolirano, čim je prešao ogradu, nije ni razmislio, odmah je skočio, čim se otisnuo od mosta, krenulo je kako ne treba. Otišao je naprijed i tako udario o vodu prsima i trbuhom. Izgubio je svijest, izgubio je dah i nije ga nigdje bilo nekih možda minutu i pol. Već je otišao dolje nekih 200, 250 metara nizvodno - ispričao je i nastavio:

- Apsolutno nije nikakvih znakova bilo, nismo ga vidjeli. Onda ovdje na jednom dijelu, provirila mu je ruka malo, pa glava, imao je na sebi te fluorescentne papuče koje su zasvijetlile. Prišao sam što bliže njemu čamcem, Guma je skočio, prihvatio ga je ispod pazuha, međutim velika je i jaka voda bila i sve nas je dolje nosila prema Lučkom mostu. Tad sam ga ja uhvatio ispod pazuha, ali bio je klizav pošto je mokar. Zatim sam ga uhvatio za kosu i tako sam ga uspio izvući u čamac. Kada sam ga izvukao na čamac, on je bio bez svijesti, tad sam započeo reanimaciju i Guma je onda izašao u čamac da mi pomogne. Prevezli smo ga do plaže i hvala Bogu sve se dobro završilo - rekao je.

