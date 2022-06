Amerikanci će od idućeg tjedna protiv korone cijepiti i bebe: 'Ovo je veliki korak naprijed'

Amerikanci će već od početka sljedećeg tjedna krenuti s cijepljenjem male djece protiv koronavirusa, piše AP.

Voditelj centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je ovu odluku nekoliko sati nakon što je savjetodavno vijeće jednoglasno izglasalo da bi cjepiva trebala biti dostupna djeci već od navršenih šest mjeseci.

- Znamo da su milijuni roditelji željni cijepiti svoju djecu. S današnjom odlukom to i mogu - rekla je dr. Rochelle Walensky, ravnateljica CDC-a.

U SAD-u Uprava za hranu i lijekove odobrava cjepiva, a CDC je tijelo koje odlučuje tko cjepivo treba dobiti.

Cijepljenje bi malu djecu trebalo zaštititi od hospitalizacija, smrti i mogućih dugoročnih komplikacija.

- Danas smo napravili veliki korak naprijed - kazao je dr. Oliver Brooks, član komisije.

Vlada spremna za početak cijepljenja

Američka vlada spremna je za početak cijepljenja već početkom sljedećeg tjedna. Naručeni su milijuni doza koje će biti distribuirane liječnicima, bolnicama i zdravstvenim klinikama diljem zemlje. Ova odluka odnosi se na otprilike 18 milijuna djece, no ostaje za vidjeti koliko će njih u konačnici cjepivo i dobiti. Manje od trećine djece u dobi od pet do 11 godina je cijepljeno otkako im je to omogućeno u studenome prošle godine.

Od cjepiva - Pfizer i Moderna

Amerikancima su dostupni Pfizer i Moderna. Ta su cjepiva dobila zeleno svjetlo za primjenu na malu djecu. Nude se u različitim dozama i broju cjepiva za najmlađu djecu.

Pfizerovo cjepivo daje se u dozama koje su desetina količine doze za odrasle. Potrebne su tri takve doze - prve dvije u razmaku od tri tjedna, a posljednja najmanje dva mjeseca kasnije.

Moderna se daje u dvije doze, svaka je četvrtina količine koja se daje odraslima. Doze se daju u razmaku od oko četiri tjedna za djecu u dobi od šest mjeseci do pet godina. Odobrena je i treća doza, ali samo za djecu s imunološkim problemima koja ih čine osjetljivijima na ozbiljne bolesti.

- Vrijedi se cijepiti, iako je broj smrtnih slučajeva relativno rijedak - kazao je dr. Matthew Daley, član savjetodavnog odbora.

Najčitaniji članci