Amerikanci će prve izravne isplate iz programa fiskalnih poticaja vrijednog 1.900 milijardi dolara, koji je usvojen ovoga tjedna u Kongresu, već ovog vikenda dobiti na svoje bankovne račune, objavio je u petak odjel riznice i unutrašnjih prihoda američkog ministarstva financija.

Prva tranša od 1.400 dolara poticaja obrađena je u petak, a dodatne velike serije isplata slat će se izravno kao depoziti ili poštom kao čekovi ili na debitne kartice u idućim tjednima, kazali su dužnosnici.

Četveročlana obitelj, s godišnjim primanjima do 150.000 američkih dolara, dobit će 5.600 američkih dolara. Za razliku od prva dva isplaćena poticaja, koja su bila ograničena na djecu mlađu od 17 godina, ovaj će krug poticaja ići za sve uzdržavane članove obitelji, uključujući studente, odrasle osobe s invaliditetom, roditelje i bake i djedove.

Dužnosnici tog odjela ističu da porezni obveznici ne trebaju ništa poduzeti kako bi primili uplatu, a ona će se temeljiti na poreznim prijavama za 2019. ili 2020., ovisno o tome koja je posljednja podnesena ili podacima koje su porezni obveznici prošle godine dostavili poreznim vlastima.

"Cilj je sve obaviti što je brže moguće", poručio je jedan od dužnosnika.

Administracija predsjednika Joe Bidena ističe da će isplate poticaja iz paketa fiskalnih poticaja koji je ovoga tjedna usvojen u Kongresu, i druge predviđene mjere, potaknuti gospodarski rast i pomoći Amerikancima pogođenim pandemijom covid-19, koja i dalje svakodnevno oduzima 1.400 života u SAD-u.

Gotovo 160 milijuna američkih kućanstava primit će oko 400 milijardi američkih dolara izravnih isplata od po 1.400 američkih dolara po osobi, i to onima koji zarađuju do 75.000 američkih dolara godišnje, odnosno parovima koji zarađuju do 150.000 američkih dolara. Oni koji zarade više, ali manje od 80.000 dolara ili 160.000 dolara po paru, dobit će smanjene iznose poticaja.