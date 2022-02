Preko pet tisuća Amerikanaca slilo se posljednjih dana u Split. Nema u Splitu ulice, trga ili kafića u kojima se ne čuje engleski jezik. U ovaj kratak period žele vidjeti sve ljepote Splita i uživati u svemu što nudi, a za to vrijeme i vlasnici ugostiteljskih objekata trljaju ruke. Može se slobodno reći kako se radi o mini sezoni usred zime.

- Jako mi se sviđa Split, okruženje, ljudi su nas odmah prihvatili, a hrana je savršena - rekao je Sammy koji želi s vremenom postati pilot na tom brodu.

- Puno je tu žrtve, ne vidiš često obitelj ni prijatelje, ali navikneš se. Sve je to dio do ostvarenja cilja – rekao je Sammy na pitanja o životu na brodu i moru.

- Hrvatice su mi jako lijepe žene i vrlo su pametne te nisu baš zainteresirane za jednu noć - rekao je Jack vojnik na tom brodu koji se očito došao samo zabaviti na pitanje ‘kakve su vam Hrvatice’.

Naime, na brodu je mornarima zabranjen alkohol, ali zato u Splitu nije, te su si neki od njih dali i oduška. Osim što su uživali u odličnoj hrani, uživali su i u ‘zabranjenom voću’ alkoholu. Ni kiša koja je posljednji dan njihovog boravka u Splitu padala nije ih omela u naumu. Neki su obilazili muzeje, a drugi pak šetali rivom s bocom šampanjca i kišobranom u ruci.

Kakav bi to bio dolazak u zemlju, a da ne upoznaš domorodce? I za to su se pobrinuli te je Tinder posljednjih nekoliko dana u Splitu planuo.

- Ima li neka zgodna mlada Hrvatica da se upoznamo i pokaže mi grad - piše jedan mladić.

- Tražim mišićave muškarce, ovdje sam nekoliko dana. Za početak dopisivanje. Može mi pokazati grad, možemo skupa i u neku gradsku teretanu - napisao je još jedan vojnik.

Vojnici su se sigurno posljednjih par dana odmorili, a sada ih čeka nastavak plovidbe.

Ogromna grdosija od broda

Nuklearni nosač aviona ‘USS Harry S Truman’, jedan je od simbola i ponosa američke ratne mornarice, a prvi put u Split je došao 2015. godine, a u petak opet je uplovio u taj isti Brački kanal kao i te godine. Američki nosač zrakoplova dugačak je 333 metara, širok 41 metar, težina mu je 100.000 tona i ima oko pet tisuća članova posade, a na njemu se nalazi oko 90 zrakoplova i helikoptera. S obzirom na broj ljudi koji se nalaze na brodu može se slobodno reći da se radi o spektakularnom malenom gradu na moru.

Ime je dobio prema 33. predsjedniku SAD Harryju S. Trumanu, koji je bio američki predsjednik od 1945. do 1953. godine. Zanimljivo je kako svaki nosač aviona u SAD-u ima ime po nekom bivšem predsjedniku.

‘USS Harry S. Truman’, koji je u službi od 1996. godine, jedan je od nosača zrakoplova na nuklearni pogon klase Nimitz, najvećih nosača zrakoplova na svijetu, veličine kao tri nogometna igrališta. Nosači zrakoplova obično su na čelu skupine brodova u kojoj se još mogu nalaziti krstarice, razarači, podmornice i pomoćni brodovi.

Iznimno je fascinantna pista s koje se polijeće koja se proteže skoro duž cijelog vanjskog dijela broda.

Za Republiku Hrvatsku ova posjeta ‘Harry S. Trumana’ je od velikog značaja. U isto vrijeme to i za druge države znači uspostavljanje sigurnosti i prosperiteta u regiji.

– Radi se o rutinskom posjetu radi logističke dopune i odmora posade broda – rekao je ministar obrane Mario Banožić u četvrtak na sjednici Vade.

No, izgleda da ipak to samo nije bio slučaj. Harry S. Truman do daljnjega ostaje u Sredozemlju zbog napetosti s Rusijom i Ukrajinom.