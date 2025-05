U vrhu je na kladionicama: Hoće li kardinal Turkson postati prvi papa iz Afrike u 1500 godina?

Na dan smrti pape Franje, 21. travnja, šanse talijanskog kardinala Pietra Parolina dosegle su dosad najviši postotak da bi mogao biti izabran Svetim Ocem od 42 posto, prema procjeni kladioničarskih kuća. Filipinac Luis Antonio Tagle držao se na 36 posto, talijanski kardinal Matteo Zuppi imao je 6,8, a ganski Peter Turkson 6,5 posto. Izgledi su se, međutim, od tada promijenili, a Turksonove šanse su najviše porasle, piše Newsweek.

Ovoga tjedna Peter Turkson (77), koji bi mogao postati prvi afrički papa u 1500 godina, skočio je s četvrtog na drugo mjesto favorita, a sad je treći, s tim da su on i Filipinac gotovo izjednačeni. Vatikanski državni tajnik Parolin i dalje vodi, ali s 26 posto šanse, a slijede ga Tagle (21 posto), Turkson (19 posto) i Zuppi (13 posto). Afrički kardinali sad čine 12 posto kardinala izbornika, u usporedbi s osam posto tijekom prethodne konklave. Afrika je, međutim, i dalje “podzastupljena”, jer tamo živi živi 20 posto od 1,4 milijarde katolika u svijetu.

Kardinal Peter Turkson poznat je u krugovima Crkve kao čovjek koji se zalaže za socijalnu pravdu. Kao bivši voditelj Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, Turkson se glasno izjašnjavao o pitanjima poput klimatskih promjena, siromaštva i ekonomske pravde. Turksonov izbor označio bi povijesni trenutak kao prvog afričkog pape u zadnjih tisućljeće i pol. Zadnji afrički papa bio je papa Gelazije, koji je služio od 492. do 496. godine. Rođen u Rimu od afričkih roditelja, Gelazije je bio poznat po opsežnim teološkim spisima i snažnom zalaganju za dobročinstvo i pravdu za siromašne.

Kardinal iz Gane etnički pripada narodu Fante i rođen je u Wassa Nsuti u zapadnoj Gani od majke metodističke protestantice i oca rimokatolika. Četvrto je od desetero djece. Njegova majka prodavala je povrće na otvorenoj tržnici, dok je otac radio kao stolar. Bio je jedan od favorita na konklavama kad su izabrani Benedikt XVI. i papa Franjo. No Turkson je bio svjestan da neće pobijediti, rekao je još 2010. da ni on, a vjerojatno ni Katolička crkva, nisu spremni na to da postane papa. Govori njemački, francuski, talijanski i engleski jezik, a poznat je po intelektualnoj dubini i širokim pogledima, što ga je vrlo često dovodilo u sukob s katoličkim klerom i u njegovoj Gani.

Morao se ispričati za prikazivanje YouTube videa na Sinodi biskupa 2012., koji iznosi alarmantne prognoze o rastu islama u Europi. Branio je, međutim, prava LGBT zajednice u Gani kad su ih htjeli kriminalizirati rekavši da “tako ne može biti jer ti ljudi nisu počinili nikakav zločin”. Puno je liberalniji od, primjerice, gvinejskog kardinala Roberta Saraha, koji je homoseksualnost i pobačaj te “islamski fanatizam” uspoređivao s nacističkom ideologijom. Ili Fridolina Ambonga iz Demokratske Republike Kongo, koji se također protivio blagoslivljanju istospolnih zajednica.

Upravo se i kardinal Ambongo (65), nadbiskup Kinshase i istaknuti zagovaratelj mira u Demokratskoj Republici Kongo, sve se više spominje kao potencijalni kandidat za papinstvo, posebice zbog godina. Nakon što je 1988. zaređen za svećenika, doktorirao je moralnu teologiju na Alfonsijanskoj akademiji u Rimu. Od 2004. obnašao je različite biskupske službe, a 2018. imenovan je za nadbiskupa Kinshase. Iste godine kad je postao nadbiskup, papa Franjo ga je imenovao kardinalom. Njegova oštra kritika korupcije i kolonijalnog nasljeđa učvrstila je njegovu poziciju kao mogućeg nasljednika Svetoga Petra.

No vatikanski analitičari i dalje smatraju da je kardinal Peter Turkson iz Gane snažniji afrički pretendent.