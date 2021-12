Kupovina francuskih borbenih aviona umjesto ponuđenih američkih, pa vrlo izvjesna još jedna velika odbijenica koja slijedi SAD-u na ponudi oklopnih vozila Bradley M2A2, potezi su Vlade RH koji će vjerojatno dovesti do silazne putanje vojnih, a time i političkih odnosa Washingtona i Zagreba. Naime, kako se može čuti iz diplomatskih kuloara, Amerikanci su nezadovoljni zbog odugovlačenja Vlade Andreja Plenkovića oko vozila Bradley, gdje američka ponuda već četiri godine čeka konkretan odgovor. Sad je američka strana jasno dala rok do kraja siječnja iduće godine do kojeg se Vlada, odnosno Ministarstvo obrane moraju očitovati. Kako je poznato, SAD je još krajem 2017. godine ponudio 84 vozila Bradley M2A2 ODS (proizvedeni krajem 80-ih godina, korišteni u Pustinjskoj oluji), uz paket financijske subvencije od 45 milijuna dolara za remont. Od ukupne ponuđene flote, 62 komada bi se dovelo u operativnu uporabu, a ostatak bi poslužio kao izvor rezervnih dijelova. Sve radove na remontu i preuređenju ovih vremešnih oklopnjaka, prema zamisli SAD-a, obavili bi se u Tvornici “Đuro Đaković” u Slavonskom Brodu, a pod nadzorom izvornog proizvođača BAE systems. Obveza Hrvatske je platiti remont i opremanje vozila, kao i obuku posada, što je ukupan iznos od 200 milijuna dolara (oko 1,3 milijarde kuna). Naravno, bez PDV-a.