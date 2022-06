Ana Brnabić: Kako je unuka partizana s Krka postala žestoki Vučićev jurišnik protiv Hrvatske

Kad je prije pet godina za premijerku Srbije, voljom Aleksandra Vučića, imenovana do tada malo poznata Ana Brnabić, bila je to senzacionalna vijest i u tom trenutku odličan potez svemoćnog vladara Srbije. Gay, prozapadna liberalka, podrijetlom Hrvatica - sve je to u tom trenutku, prije pet godina, zvučalo nestvarno i obećavajuće.